GUME ZA CELU SEZONU - VEOMA DOBAR IZBOR?! Po karakteristikama često prestignu LETNJE I ZIMSKE pneumatike! UŠTEDA OGROMNA!

istraživanje: all seazon, da ili ne

Gume koje mogu da se koriste i zimi i leti, odnosno "Ol sizon" (All Season gume) – godinama su sve popularnije i kod nas i širom Evrope. Jedan od razloga je to što vozači izbegavaju da plaćaju skupe promene na početku svake sezone, ili da se pomuče da ih sami menjaju. Naročito što su pojedne kompanije za čuvanje i promenu guma počele da "deru" kožu vozačima na svakoj polusezoni.

To pokazuje i rast prodaje, kao i sve veći izbor guma – tu su gume brojnih proizvođača, u sve većem broju dimenzija i u širokom cenovnom rangu.

Dobar izbor?

Zato što su zime sve toplije, sa sve manje snega. Često imamo i duže sunčane periode sa vrlo visokim temperaturama za zimsko doba godine. Istina, ponekad noću i rano ujutro može da se naleti na neočekivanu poledicu, a onda poslepodne bukvalno imamo osećaj kao da smo usred leta.

Međutim, sneg može da nas iznenadi i u aprilu, što smo doživeli ove (2021.) godine. Jasno je, dakle, da tokom kalendarske jeseni, zime i proleća mogu da nas iznenade razni „ekstremi“.

Od neverovatno visokih temperatura tokom zime, kada dolazimo u situaciju da se „usijaju“ i asfalt i naše zimske gume, koje se tako ubrzano habaju i gube svojstva neophodna za borbu sa snegom i ledom....

Do „neprirodno“ niskih temperatura tokom jeseni i proleća, kao i snega i leda kad im vreme nije...

foto: RINA

Zato se „All Season“ ili tzv. univerzalne gume nameću kao sasvim logičan izbor.

Da li je sve tako jednostavno?

Naravno da nije. Nisu sve „All Season“ gume iste – postoje drastične razlike između njih. Da bi jedna guma mogla da se koristi i na snegu i na vrelom asfaltu, treba napraviti razne kompromise. Tu na scenu stupaju proizvođači koji u zavisnosti od raznih faktora odlučuju da li će napraviti gumu koja će se bolje ponašati na snegu ili na vrelom asfaltu, ali i da naprave čitav niz drugih kompromisa.

Kada u obzir uzmemo i ponašanje gume na suvom i vlažnom asfaltu (sa više ili manje vode), pri višim ili nižim temperaturama, kao i razne druge karakteristike, tek onda shvatamo koliko je teško napraviti kvalitetnu „All Season“, odnosno univerzalnu gumu.

foto: Shutterstock

Još kada u priču ubacimo i trošenje gume, odnosno njen životni vek, situacija postaje zaista nezgodna.

„All season“ guma ne sme suviše da se stvrdne pri niskim temperaturama kako bi zimi imala dobru trakciju i po snegu i po suvom asfaltu, ali ne sme ni da postane suviše meka leti da se ne bi prebrzo potrošio gazeći sloj.

Na sreću, današnje „All Season“ gume drastično su napredovale u odnosu na nekadašnje. Primetan je veliki napredak i u odnosu na one koje su se koristile pre samo 10 ili 15 godina, mada je tada izbor univerzalnih guma bio neuporedivo manji.

Zavisi koju „All Season“ gumu i koju letnju ili zimsku gumu poredimo.

Tehnologija i materijali napredovali toliko da danas imamo zaista široku ponudu „All Season“ guma i to takvih koje u direktnom poređenju nadmašuju neke prave letnje ili zimske gume.

Na primer, na snegu se generalno ne ponašaju uopšte loše. Naprotiv, na testovima se najkvalitetnije univerzalne gume ponašaju gotovo kao prave zimske gume, a neretko nadmaše i prosečne prave zimske gume, mada i to u velikoj meri zavisi od vrste testa i uslova u kojima se obavlja.

foto: RINA

Kada automobilski mediji ili razne organizacije (npr. nemački ADAC) rade ozbiljnija testiranja all-season guma, obično se istovremeno i pod istim uslovima testiraju jedna prava zimska i jedna prava letnja guma, da bi se videlo kako se univerzalne gume ponašaju u odnosu na njih u raznim uslovima.

Tu se javlja jedan veliki problem – nekad ne znamo koja je konkretno zimska ili letnja guma u pitanju, a nekad znamo. Ako se kao referentna zimska guma uzme neka jeftinija sa prilično lošim karakteristikama, onda ne treba da čudi što u nekim testovima na snegu mogu da je nadmaše pojedine „All Season“ gume.

A pošto ne koriste svi iste referentne zimske i letnje gume prilikom testiranja, ne budite iznenađeni time što u jednom testu ista guma briljira, dok u drugom postigne sasvim prosečan rezultat.

Testovi „All Season“ guma

Nađite ih što više, uporedite rezultate i proverite koja guma konstantno ostvaruje dobre rezultate. Takođe je veoma važno da pogledate rezultate svih testiranja, na različitim podlogama i u različitim uslovima.

Ne zaboravite da ne kupujete samo zimsku gumu koja može da se vozi i leti – treba da vas interesuje kako se ta guma ponaša pri kočenju i skretanju po suvom i vlažnom asfaltu, koliko je „otporna“ na akvaplaning i slično.

Čak i među onim najkvalitetnijim univerzalnim gumama mogu da postoje drastične razlike u ponašanju u različitim uslovima.

Jedna guma može da bude fantastična po snegu i na suvom, ali zato da ozbiljno podbaci u testovima na mokrom asfaltu. Druga može da ima prosečne karakteristike po snegu, dok će odlično da se pokaže u kišnim uslovima.

Ali gde naći testove jeftinijih „All Season“ guma? Kao npr. Tigar All Season?

Teško pitanje. Poseban problem je u tome što mnogi automobilski mediji ili razne organizacije u startu na osnovu neke karakteristike diskvalifikuju najjeftinije gume ili jednostavno ne žele uopšte da ih testiraju.

Na primer, jedan poznati nemački časopis pre glavnog testiranja prvo proverava kako gume koče na suvom i vlažnom asfaltu i ako tu ne prođu – automatski ih diskvalifikuje, što znači da ne idu na ostatak testiranja.

Koliko uopšte koštaju „All Season“ gume?

Naravno, ako koristite veće točkove, npr. 17-ice, 18-ice i veće, računajte i na osetno veće cene guma, naročito ukoliko želite nešto od poznatijih proizvođača.

Što se tiče najjeftinijih, mogu da budu zaista jeftine, naročito u najmanjim dimenzijama koje idu na vozila kao što su npr. Fiat Punto i Opel Corsa. Cene za njih mogu da budu i manje od 4.000 dinara.

Kako prepoznati „All Season“ gumu?

Treba da bude jasno naznačeno da je reč o gumi za sve sezone. „All Season“ guma treba da ima i M+S (ili M&S ili MS) oznaku i znak planine sa tri vrha i snežnom pahuljicom u njoj da biste bili sigurni da će se dobro ponašati na snegu.

Kod mnogih u samom nazivu modela gume stoje izrazi kao što su All Season, All Weather, 4Seasons, itd. Takođe mogu da imaju i niz sledećih simbola: sunce, list, oblak sa kišom i snežna pahulja ili nešto slično.

U svakom slučaju, proverite sa prodavcem i na druge načine da li je zaista reč o „All Season“ gumi, a savetujemo i da pronađete neki njen test.

foto: Shutterstock

Naglašavamo - sama oznaka M+S ne znači da je to "All Season" guma.

Oznaka M+S može da se stavlja i na zimske, i na univerzalne, pa čak i na letnje gume.

Da li gume za sve sezone mogu po zakonu da se koriste zimi kao zimske gume?

Da, mogu. Naime, gume koje imaju oznaku M+S (ili M&S ili MS), mogu da se koriste u zakonski određenom periodu kada su obavezne zimske gume po snegu, ledu i poledici, kao zimske gume.

Zaključak – da li se isplate „All Season“ gume?

Nekome se isplate, nekome ne – jednostavno je nemoguće dati univerzalan odgovor. Previše je faktora u igri:

Koje gume planirate da kupite? Neke mogu da budu duplo i više skuplje od drugih. Neke će se brže potrošiti od drugih. Koliko je vama uopšte važan kvalitet guma i koliko ste novca spremni da izdvojite? Pritom, za neke dimenzije guma izbor nije baš velik...

Koliku kilometražu prelazite godišnje? U kakvim uslovima vozite? Na kakve kompromise ste spremni?

Treba da budete svesni činjenice da razlike između „All Season“ guma mogu da budu drastične – na snegu, zimi na čistom i suvom asfaltu, po kiši, leti na vrelom asfaltu... Hoćete li da se upustite u detaljno upoređivanje ili ćete uzeti one koje vam na prvi pogled deluju kao najbolji odnos uloženo/dobijeno? Uglavnom, ukoliko 90% ili više odsto vremena za volanom provedete u gradu i to najčešće u saobraćajnom špicu, naročito ako živite u gradu u kojem ne pada mnogo snega, ne prelazite velike kilometraže, ne idete na duža putovanja (osim npr. na more), onda i neke od najjeftinijih „All-Season“ guma mogu da budu dobar izbor.

Sa druge strane, ukoliko se odlučite za neke sa vrha ponude, da ne kažemo najskuplje, njihove karakteristike su po snegu više nego zadovoljavajuće, a ne morate mnogo da brinete ni za njihovo ponašanje u drugim uslovima.

Dakle – ne mogu sve „All Season“ gume da se strpaju u istu korpu. Svaki proizvođač je prilikom određivanja karakteristika nekog konkretnog modela gume i njenog konstruisanja pratio svoju „filozofiju“.

Kurir.rs / Polovni automobili, D. Romčević