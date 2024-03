NAJČEŠĆA GREŠKA KOJU PRAVE SVI VOZAČI BENZINCA I DIZELA: Može da ih košta jako skupo! Kvari motor, ali je i KAŽNJIVO

Vozači benzinaca i dizel motora mogli bi da oštete ulja u svom vozilu, a da toga nisu ni svesni. Često im se provuče jedna greška koja može skupo da ih košta. O čemu je reč?

Prema mišljenju mehaničara, Skori Kilmera, mogli biste da smanjite životni vek ulja svaki put kada ostavite automobil da radi u praznom hodu. Upozorio je da bi ostavljanje upaljenog motora takođe moglo da blokira vodenu paru, prenosi britanski Ekpres. Na taj način, ulje se brže troši. Kada je auto u "praznom hodu"; u njemu se više nakuplja vode.

- Shvatite da kada sagorevate benzin koji nije ništa drugo do ugljenik i vodonik, jedan od nusproizvoda je vodena para. Zato kada ujutro upalite automobil često ćete videti kako kaplje voda, to je normalno, to je proizvod sagorevanja benzina - objašnjava mehaničar.

- Kada auto raditu praznom hodu, mnogo vode ostaje u motoru i ulju. Ali kada idete niz autoput brzinom od 100 kilometara na sat, postaje vruće, vetar duva i sve to isparava. Rad u praznom hodu skraćuje životni vek vašeg ulja. Suprotno tome, ako vozite 100 km na sat autoputem, mogli biste da menjate ulje na svakih 15.000 kilometara ako želite - dodao je na kraju.

Osim što ćete naštetiti motoru, takođe možete da prekršite zakon. U Srbiji je zabranjeno ostavljati auto upaljen dok niste u njemu. Zastavljenje vozila predstavlja svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 3 minuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj.

