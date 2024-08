7 STVARI KOJE MORATE DA ZNATE PRE IZNAJMLJIVANJA AUTA U GRČKOJ: Pažljivo čitajte papire, a ovo nikako NE SMETE DA URADITE

Leto je uvek rezervisano za more, a Srbi tradicionalno najviše letuju u Grčkoj. Pre polaska u Grčku, ukoliko se odlučite da iznajmite auto, bitno je da raspolažete pravim informacijama, kako o svojim pravima, tako i o obavezama koje vam zakon nameće.

Upravo zato, objava iz Fejsbuk grupe "Grčka uživo", više je nego korisna za sve turiste iz Srbije koji se odluče na ovoj korak tokom boravka u najpoželjnijoj destinaciji za letovanje kod Srba.

Admin grupe Tamara napisala je spisak šta sve moramo da odradimo ako želimo da iznajmljenim automobilom putujemo u Grčku:

"Depozit pri rezervisanju automobila - služi tome da, ako klijent odustane od rezervacije, kompanija nije na gubitku, u smislu da ne stigne da iznajmi auto nekom drugom. Služi i tome da se, ako se napravi neko manje oštećenje, pokriju troškovi popravke.

Kreditna kartica - ako je nekome nelagodno da ostavi otvorenu karticu za slučaj da se desi oštećenje, isto tako i onaj koji iznajmljuje auto ne želi da se izlaže riziku da troškovi popravke ne budu pokriveni.

Jedan dan - iznajmljivanje automobila na jedan dan ne znači nužno 24h, bez obzira što je to logično. Mnoge kompanije imaju pravilo od nekog vremena ujutru do 19/20/21h istog dana. Zašto? Auto treba da se očisti i pripremi za sledećeg klijenta, pa ako imate 300 vozila, to bi trajalo 6 sati. Neki su fleksibilniji, neki vam učine uslugu, a neki svaki dodatni sat naplaćuju po određenoj tarifi, pa nikako nemojte kasniti pri vraćanju automobila. To zavisi od pravila kompanije. Da biste bili sigurni kakva su pravila, pitajte i obratite pažnju šta je napisano u ugovoru, pre nego sto potpišete.

Kilometraža - ima kompanija kod kojih je kilometraža za jedan dan ograničena, obično na 100km, pa ako uzimate auto na jedan dan, proverite i ovo. Pitajte i gledajte šta piše u ugovoru!

Benzin - uglavnom nije uračunat u cenu iznajmljivanja vozila i najčešće je potrebno vratiti auto sa količinom benzina koja je bila označena pri preuzimanju. Manjak se obično naplaćuje, za višak nema povraćaja novca.

Osiguranje - puno osiguranje ne znaci nužno i da su troškovi zapisnika u slučaju nezgode pokriveni, a ne znači ni da je 100% cene oštećenje pokriveno osiguranjem. Najčešće se troškovi zapisnika plaćaju posebno, jer su posebna kategorija, a puno osiguranje može da podrazumeva tzv. excess cost - sumu koju vozač plaća (ukoliko je oštećenje nastalo usled njegove odgovornosti), dok ostalo pokriva osiguranje. Pitajte i gledajte šta piše u ugovoru!

Godine starosti - uglavnom je minimum 23 godine da bi neko dobio vozilo, mada se ne drže sve agencije ovog pravila. Neke zavisno od kategorije vozila imaju minimum 23/25/30, plus iskustvo sa takvim vozilom (obilno neki jači motor ili ATV).

Ovo su samo neki od faktora za koje primećujem da mogu da izazovu nesporazume, verovatno ih ima još. Svakako, pitajte sve što vam je bitno i gledajte šta potpisujete, kada iznajmljujete vozilo", napisala je Tamara Đorđević Mavromichali u svojoj objavi na stranici "Grčka uživo".

