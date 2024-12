Nikola Radulović, iz emisije Auto TV edition koja se emituje na Kurir televiziji, objasnio je šta je to posebno kod ovog automobila:

- Mi smo u Moroku imali jedinstvenu priliku da vozimo najnoviji Tojotin model. Ovaj automobil proizvodi se 73 godine, proizveden i prodat u više od 10 miliona primeraka. Mi smo imali priliku da njime pređemo planinu Atlas, i to po 120 kilometara najtežeg terena serijskim gumama.

On je objasnio i da Tojota tvrdi da je ovo jedan od dva automobila na celom svetu koji može bez modifikacija da pređe ovu rutu i ostane potpuno funkcionalan.

- Svi plastični delovi na ovom automobilu su multipart, pa ako dođe do oštećenja vi možete zameniti samo taj deo, a ne ceo branik. Mi smo prešli preko 450 kilometara i on se vozi potpuno drugačije od prethodne generacije, dosta je precizniji - kaže Radulović.

On je pomenuo i opciju krol gde automobil sam dodaje gas i koči, a vozač može birati da li će se kretati od 1 do 5 kkilometara na čas, a on će prepreke sam prelaziti.