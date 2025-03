Britanski advokat Nasir Hafezi je veoma popularan na društvenim mrežama, a svakodnevno daje različite pravne savete, te objašnjava široj javnosti njihova zakonska prava u određenim situacijama. On je pre nekoliko meseci podelio video na TikToku na kome je otkrio koje je to pitanje na koje saobraćajnoj policiji nikada ne bi trebalo da damo precizan odgovor.

Snimak je preko noći postao viralan – pregledan je preko 1,3 miliona puta, a sigurni smo da će vam objašnjenje ovog advokata zvučati vrlo logično, ali i da nikada do sada niste postupili „ispravno“, odnosno u skladu sa njegovim savetom.

„Evo jednog pitanja na koje nikada ne bi trebalo da odgovorite policiji , ni za milion godina, a da pritom ne znate za koje ste krivično delo osumnjičeni. To je ono pitanje kada vas policija zaustavi dok ste u automobilu i policijac vas pita: ‘Znate li zašto sam vas zaustavio?' “, kaže na početku ovaj advokat.

Pitanje je prilično bezopasno i prvi impuls većine uglavnom jeste da iskreno odgovori na njega ili da navede najmanji prekršaj za koji znaju da su napravili, ali ispostavilo se da je to pogrešan pristup.

„Sačekajte sekundu i saslušajte me. Problem sa ovim učestalim, standardnim policijskim pitanjem jeste što to može da bude trik pitanje“, ističe on i dodaje da sve i ako je policajac video i ima dokaz da ste počinili prekršaj, vi ćete možda nehotice priznati neko drugo delo.