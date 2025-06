Propis o označavanju guma važan je zbog poboljšanja bezbednosti na putevima , smanjenja potrošnje goriva i emisije CO2, kao i smanjenja buke. Osim toga, biće lakše odabrati gumu ne samo prema ceni i kvalitetu, već i prema performansama gume. Pored nalepnice, korisno je znati čitati i ostale karakteristike gume, a one se nalaze na bočnom profilu.

91 označava indeks nosivosti gume, odnosno kolika je najveća dozvoljena nosivost po gumi. Ukupno postoji 80 indeksa nosivosti, od 50 (190 kg) do 129 (1850 kilograma). Većina novih automobila zahteva indeks nosivosti od 81 do 100.

V je oznaka za indeks brzine. To konkretno znači maksimalnu brzinu koju guma može da izdrži pri punom opterećenju. Uz ove oznake vezana je tabela, pa tako oznaka V znači da se može dostići brzina od 240 kilometara na čas pri maksimalnom opterećenju od 615 kilograma.

RFT – Simbol za Run On Flat, što znači da se može voziti i ako se probuše.

M+S – skraćenica za "mud and snow", odnosno za gume koje su posebno napravljene za vožnju po blatu i snegu. Ova se oznaka može pronaći na zimskim ili pak na gumama za sve sezone.

DOT - Ova oznaka govori kada je tačno proizvedena guma. Najčešće se sastoji od kombinacije 7 do 12 cifara, ali nas zanimaju samo poslednje četiri. One označavaju nedelja i godinu proizvodnje gume, npr. ako su na gumi zadnje četiri cifre 4217, onda to znači da je guma proizvedena u 42. nedelji 2017. godine.