U tom trenutku, panika je česta reakcija, ali i pogrešne odluke. Mnogi pomisle: "Mogu još nekoliko kilometara do pumpe", ne znajući da su upravo ti kilometri često poslednji koje će njihov motor izdržati bez trajnog oštećenja .

Podmazivanje motora nije luksuz – to je njegov krvotok. Kada sistem za podmazivanje ne funkcioniše kako treba, vitalni delovi motora ostaju bez zaštite , što ubrzava habanje i može dovesti do potpunog kvara. Lampica koja signalizira nizak pritisak ulja nije upozorenje koje smete ignorisati – ona znači da treba odmah da zaustavite vozilo, ugasite motor i ne pokrećete ga dok ne otkrijete uzrok.

Čak i najkraća vožnja bez dovoljnog pritiska ulja može dovesti do oštećenja ležajeva radilice, klipnih prstenova, cilindara i drugih ključnih komponenti.

Naročito rizični su automobili sa motorima koji koriste tehnologiju tzv. mokrog zupčastog kaiša. Kod ovih motora, kaiš se nalazi u kontaktu sa uljem, a tokom vremena dolazi do njegovog habanja. Sitne čestice koje se odvajaju usled abrazije dospevaju u uljni sistem, gde mogu zapušiti filtere i kanale.

Ako nemate motor sa pomenutim tipom kaiša, prva i najjednostavnija stvar koju treba da proverite jeste nivo motornog ulja. To možete učiniti uz pomoć merne šipke. Ako je nivo ispod oznake „MIN“, to je jasan znak da treba doliti ulje do oznake „MAX“.