Desi se i najboljima. U trenutku nepažnje na benzinskoj pumpi posegnuli ste za pogrešnim pištoljem za točenje i sada u rezervoaru vašeg dizelaša pliva benzin . Prva reakcija? Ne paničite. Barem ne odmah. Iako se situacija čini katastrofalnom, točenje benzina u dizel motor ne znači nužno smrtnu presudu za vaš automobil , ali bi to moglo da postane ako ga upalite i krenete da vozite.

Tri nivoa problema

Lošiji scenario: Upalili ste motor na nekoliko sekundi. U ovom slučaju, benzin je već ušao u sistem dovoda goriva i stigao do filtera. Osim ispiranja rezervoara, biće potrebno očistiti, a u gorem slučaju i zameniti, cevi za gorivo. Mehaničar će možda uspeti da spasi stvar produvavanjem sistema vazduhom pod pritiskom, ali sigurno će vam trebati novi filter goriva, a potencijalno i njegovo kućište.

Najgori scenario: Vozili ste neko vreme. Ako ste primetili da automobil trza, gubi snagu i čudno se ponaša, pripremite se na ozbiljan udarac za novčanik. Ovo je scenario u kom šteta postaje ogromna, pogotovo kod kompleksnih motora poput VW-ovog V10 TDI. Jednom kada benzin stigne do visokopritisne pumpe goriva i injektora, kreće lančana reakcija kvarova.

Zašto je benzin poguban za dizel motore?

Hemijski sastav dizela i benzina drastično se razlikuje, a upravo te razlike čine njihovu zamenu kobnom. Dizel motori oslanjaju se na uljna, maziva svojstva samog goriva kako bi se sprečilo trenje i habanje osetljivih metalnih delova unutar sistema. Benzin je, s druge strane, rastvarač - on ispira taj zaštitni sloj i uzrokuje direktan kontakt metala o metal.

Drugi ključni problem je način paljenja. Dizel ima znatno višu tačku samozapaljenja od benzina. U dizel motoru gorivo se pali pod uticajem ekstremno visoke kompresije, bez potrebe za svećicama. Kada u taj sistem dospe lako zapaljivi benzin, on će detonirati prerano i nekontrolisano. Upravo taj princip kompresijskog paljenja, iako genijalan u normalnim uslovima, može da dovede do opasnog stanja poznatog kao iberturaža, odnosno nekontrolisanog rada motora do potpunog uništenja.