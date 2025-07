Veliki broj vozača u Srbiji ima pogrešno shvatanje o tome šta bankina zapravo predstavlja , a nedavno se upravo zato povela polemika i na društvenoj mreži X. Umesto tačnog razumevanja šta je bankina, mnogi greškom veruju da je to zaštitna ograda pored puta.

Šta je bankina i kako se koristi?

Bankina je , po definiciji profesora Vujanića, prošireni deo puta koji se nalazi uz samu voznu traku, dizajniran da bude ili ravan ili blago nagnut. Primarna svrha bankine je da omogući vozilu koje iz bilo kog razloga treba da se zaustavi ili skloni, da to učini bez ometanja protoka saobraćaja, a služi i za postavljanje signalizacije i sigurnosne opreme. Čak i da postoji zaštitna ograda, ona je postavljena na bankini.

Koje još zablude postoje u saobraćaju?

Pored nesporazuma oko bankine, postoje i druge značajne zablude u vezi sa saobraćajem. Na primer, postoji opšta zabluda da je obilaženje autobusa koji se zaustavio na stajalištu kada je puna linija na putu zabranjeno. Međutim, profesor Vujanić ističe da je obilaženje dozvoljeno sve dok ne dolazi do formiranja kolone od više od dva vozila.

Jedna od značajnih nedoumica odnosi se i na važenje saobraćajnih znakova. Mnogi vozači nisu sigurni do kada tačno važi postavljeni saobraćajni znak. Profesor Vujanić razjašnjava da znakovi izričite naredbe, kao što je ograničenje brzine, važe do sledećeg znaka ili do raskrsnice, te da pravilo važi kroz celu raskrsnicu, što znači da na izlazu iz raskrsnice znak više ne važi, osim ako nije drugačije navedeno.