Možda mislite da ste isprobali sve kako biste svoj automobil doveli do savršenog sjaja – od skupih voskova, sati i sati ribanja pa do specijalizovanih polirki koje obećavaju sjaj kao iz salona. Ipak, uprkos trudu, doći do savršenog sjaja često se čini kao uzaludna borba. Srećom, postoji jednostavan trik iz domaćinstva koji vam može uštedeti vreme i trud, a vašem automobilu dati vidljivo čistiji izgled.