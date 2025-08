Peru je postao prva zemlja na svetu koja je uvela strogu starosnu granicu za obnavljanje vozačkih dozvola, što znači da osobe starije od 80 godina više neće imati pravo da obnove svoje dozvole. Koja je starosna granica za vozače u Srbiji i šta kaže Zakon - do kojih godina Srbi mogu maksimalno da voze svoje automobile?

Kakva je situacija u Srbiji

Kada je reč o Srbiji, Zakon nalaže da automobil u Srbiji možete da vozite do 65. godine do kada trajanje vozačke dozvole iznosi 10 godina i to bez ikakvih dodatnih procedura.