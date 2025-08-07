Slušaj vest

U glavnom gradu Bugarske ispred Ruske crkve ovih dana odigrala se situacija koja je pomalo zbunila, ali i iz dna duše do suza od smeha dovela ceo region.

Naime, na video snimku koji kruži društvenim mrežama ispred crkve parkirao se vozač Audija koji je podigao haubu i čekao sveštenika da izađe iz crkve. Ono što je usledilo šokiralo je mnoge, a to je da je ubrzo sveštenik očitao molitvu automobilu, a o očekivano snimak je postao viralan munjevitom brzinom. 

- U srcu Sofije stoji Ruska crkva, sagrađena 1914. godine, sa zlatnim kupolama i tihim šarmom. Danas je to i mesto gde vozači Audija dolaze da im se automobili blagoslove, nadajući se da će sveta vodica rešiti ono što mehaničar ne može - stoji u opisu video snimka ispod kog su se komentari nizali bez prestanka. 

"Toliko učim o ovoj neverovatnoj zemlji zahvaljujući ovom nalogu, veliko hvala!", "Nemoj ga magijom pretvoriti u Volgu", "Čudna situacija u Bugarskoj", bili su samo neki od komentara ispod videa.

