Kupovina automobila za većinu ljudi predstavlja važan i uzbudljiv korak. Mnogi se tada odlučuju za polovne automobile, koji su često znatno povoljniji od novih, a mogu biti jednako pouzdani. Jedan bivši prodavac automobila, koji danas deli savete na TikToku i Jutjubu, otkrio je pet ključnih stvari koje treba proveriti prilikom prve posete salonu. Njegove preporuke posebno su korisne ako planirate kupovinu polovnog automobila.

Upalite automobil

Prvi korak je očigledan – proverite da li se automobil pali. Ako je akumulator prazan, to nije nužno razlog za uzbunu, naročito ako je automobil duže vreme stajao.

- Ako ne može da se upali ni uz pomoć drugog uređaja, postavlja se pitanje zašto automobil toliko dugo stoji neprodat. Ali, ako se pokrene pomoću startnog uređaja, verovatno je samo kraće vreme bio van upotrebe - upozorava stručnjak i dodaje da nakon paljenja, uključite klima-uređaj kako biste proverili da li duva i da li radi ispravno.

Zatim proverite sve električne komponente u unutrašnjosti vozila. Počnite sa vozačeve strane: električni podizači prozora, centralna brava, retrovizori, upravljačke komande, radio i zvučnici. Proverite svaku funkciju – i osluškujte ima li neobičnih zvukova ili smetnji.

Proverite svetla i pokazivače pravca

Pomoću prekidača testirajte sve spoljne svetlosne sisteme: poziciona svetla, kratka i duga svetla, svetla za maglu, stop svetla, migavce (napred i pozadi), kao i svetla za upozorenje (sva četiri migavca). Idealno je da imate nekoga sa sobom ko može da stoji napolju i potvrdi da li sva svetla rade kako treba.

Pregledajte karoseriju i gume

Nakon unutrašnjih provera, izađite iz vozila i detaljno pregledajte karoseriju. Ne morate biti stručnjak, ali obratite pažnju na tragove rđe, lošu reparaciju, neujednačen lak, udubljenja ili ogrebotine. Takođe proverite gume: debljinu šare, ravnomernost istrošenosti i datum proizvodnje (nalazi se sa bočne strane gume).

Otvorite haubu i proverite ulje

Na kraju, pre probne vožnje ili razgovora o ceni, zavirite ispod haube. Čak i ako niste stručnjak, možete primetiti naprsla ili istrošena creva, tragove ulja ili curenja, neobičan miris ili boju tečnosti. Isključite motor i proverite nivo i stanje ulja – sveže ulje bi trebalo da bude čisto i zlatno-žute boje, a ne tamno i mutno.

Kupovina polovnog automobila ne mora biti stresna ako znate šta da tražite. Pratite ove korake, obavezno uradite HPI proveru (provera istorije vozila), a ako možete, povedite nekoga ko se razume u automobile. Tako ćete doneti informisanu i sigurnu odluku – i izbeći potencijalne probleme.

