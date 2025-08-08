Slušaj vest

Danski proizvođač hiperautomobila Zenvo Automotive predstavio je svoj najnapredniji model do sada, Auroru. Opremljena najsnažnijim V12 motorom ikada ugrađenim u serijski automobil, Aurora kombinuje ekstremne performanse, tehnološku sofisticiranost i ekskluzivnost, postavljajući nove standarde u svetu superautomobila.

Najmoćniji V12 u istoriji serijskih vozila

U srcu Zenvo Aurore nalazi se V12 motor od 6,6 litara sa četiri turbopunjača, koji razvija 1.250 konjskih snaga i dostiže čak 9.800 obrtaja u minuti. Uz pomoć dodatnih 600 KS iz električnih motora, ukupna snaga dostiže 1.850 KS. Emisije su svedene na minimum zahvaljujući MAHLE Jet Ignition tehnologiji koja omogućava Lambda-1 rad i globalnu homologaciju.

Performanse koje ostavljaju bez daha

Aurora će biti dostupna u dve varijante: 'Tur' i 'Agil'. Tur verzija ima pogon na sva četiri točka i ubrzava od 0 do 100 km/h za samo 2,3 sekunde, dok maksimalna brzina prelazi 450 km/h. Agil verzija je lakša, sa zadnjim pogonom i fokusom na trkačke performanse, sa ubrzanjem do 100 km/h za 2,5 sekundi i maksimalnom brzinom oko 365 km/h.

Zenvo koristi karbonsku monokok šasiju i razvija sopstveni sedmostepeni menjač u saradnji sa kompanijom Ricardo. Ciljana težina vozila kreće se između 1.300 i 1.450 kilograma, što omogućava idealan balans između snage i agilnosti.

Limitirana serija i ručna izrada

Ukupno će biti proizvedeno samo 100 primeraka – po 50 jedinica za svaku verziju. Svaki automobil biće ručno izrađen i individualno prilagođen kupcu u fabrici u Danskoj. Prve isporuke planirane su za 2026. godinu, dok će cene biti u rangu sa najskupljim hiperautomobilima poput Bugattija i Koenigsegga.

