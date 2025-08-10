Slušaj vest

Sezona letnjih odmora je u jeku, a put do omiljenog letovališta treba da bude prijatan i udoban, pogotovo kada se vozite na 35 stepeni, po vrelom asfaltu. Ipak, često se dešava da nam se automobil pokvari baš na putu ka granici, ili još gore - kada stignemo na more.

Mnogi misle da je zima najgora za automobil, ali leto je podmuklo opasno – visoke temperature, opterećenje sistema, vožnja sa porodicom, duga putovanja.

Većina vozača proverava osnovne stvari – ulje, vodu, gume. Ipak, neki kvarovi koji nastaju leti potpuno su nepredvidivi. Zato je vrlo bitno znati za 10 najpodmuklijih letnjih kvarova.

Zato, počnimo redom!

1. Neispravan termoprekidač ventilatora

Termoprekidač ventilatora je mali senzor koji uključuje ventilator hladnjaka kada motor postane vreo. Kada stojite u koloni sa uključenim klima uređajem, a ukoliko ovaj senzor ne radi doći će do pregrevanja.

Zato, obavezno proverite rad ventilatora pred put. Ako se ne uključuje posle 10–15 minuta rada klima uređaja i stajanja u mestu obavezno posetite servis.

2. "Isparavanje" kočione tečnosti

Na vrućini i kod učestalog kočenja nizbrdo (tipično za magistrale ka moru), tečnost se pregreje i gubi efekat.

Ukoliko do toga dođe, osetićete da je pedala kočnice "mekana" i da slabije koči.

Kočiona tečnost treba da se menja na 2 godine, te ako već niste, obavezno je promenite pred put.

3. Senzor radilice ili bregaste osovine

Senzor radilice je važan jer bez njega "motor" ne zna kada da upali i ubrizga gorivo. Ako otkaže, auto će obično odmah stati i neće se upaliti.

Ako je neispravan:

Auto se gasi tokom vožnje

Ne može da se upali

Nema varnice ili signala na diznama

Senzor bregaste osovine funkcioniše slično, s tim što kada se on pokvari, automobil može da nastavi sa radom, ali uz velike poteškoće.

Leti je česta pojava pregrejavanje senzora, što izaziva gašenje auta dok vozite i to najčešće bez upozorenja.

Zbunjujuće za mnoge vozače je to što se auto posle ohladi i opet pali i zato ga je teško dijagnostikovati.

4. Modul klime (elektronika) otkaže zbog pregrevanja

Ukoliko klima izduvava topao vazduh, sama se isključuje ili radi nepravilno, to je najverovatnije znak da je modul klime otkazao.

Ovaj kvar najčešći je leti zbog konstantne upotrebe klima uređaja u kombinaciji sa vlagom iz isparivača koji mogu oštetiti kontrolni modul.

Najčešće vozači misle da je problem u "freonu", a zapravo je u pitanju elekltronika.

5. Pucanje čepa hladnjaka ili ekspanzione posude

Mali, i često jeftin deo – a može da vam uništi motor. Ako čep ne drži pritisak, rashladna tečnost polako isparava ili curi. To znači da motor nema dovoljno „vode“ za hlađenje i počinje da se pregreva.

Problem možete prepoznati tako što ispod haube primećujete vlažna mesta, nivo tečnosti u ekspanzionoj posudi opada, a kazaljka temperature ide naviše.

Savet je da čep stariji od 5 godina, zamenite preventivno – košta svega 500–1000 dinara, a može da vas spasi popravke od više stotina evra.

6. Kvar alternatora usled vrućine i preopterećenja

Alternator je mali „generator“ koji napaja struju u vašem autu. Leti radi punom parom – klima, punjači, muzika, sve to opterećuje ga više nego zimi. Ako je star, lako može da otkaže.

Problem se uočava jer je pali lampica akumulatora, elektronika slabi, auto može da se ugasi u vožnji.

Zato, ako primetite da auto teže pali, da se čuje čudno zujanje ili vidite lampicu akumulatora – idite kod majstora odmah, pre nego što vas ostavi nasred puta.

7. Lažno upozorenje o pritisku u gumama (TPMS senzori)

Visoka temperatura širi vazduh u gumama, a stari senzori mogu da „polude“ i jave da je pritisak previsok ili prenizak – iako je sve u redu. Mnogi vozači tada ispuste vazduh, čime zapravo ugroze bezbednost.

ako se upozorenje pojavi kratkotrajno i gume izgledaju normalno, sačekajte da se auto ohladi i proverite pritisak ručno u hladu.

8. Kondenzacija u rezervoaru ako auto dugo stoji

Ako vozilo stoji duže sa malom količinom goriva, u rezervoaru se može stvoriti voda zbog kondenzacije. Voda i motor – loša kombinacija.

Simptomi kvara uočava se kada motor trza, teško pali, a ponekad se i gasi.

Zbog toga je savet da pred put natočite gorivo do vrha i uvek držite bar pola rezervoara punim ako znate da auto neće voziti duže vreme.

9. Pucanje creva rashladnog sistema ili serva

Visoke temperature šire i omekšavaju plastiku i gumu, a stara i ispucala creva mogu da puknu u vožnji. To znači curenje rashladne tečnosti ili ulja za servo – i ozbiljan kvar.

Ovaj kvar uočava se tako što curi tečnost ispod auta, volan se teško okreće, motor se greje. Kao preventiva, preporuka je da povremeno pogledate ova plastična creva – ako su meka, ispucala ili natečena, menjajte ih odmah.

10. Uništene metlice brisača

Letnje sunce bukvalno sprži gumene metlice. Kada iznenada naiđe pljusak, one ne brišu vodu već samo stružu staklo – i prave opasnu situaciju.

Zbog toga ste u riziku da imate lošu vidljivost, a ponekad i oštećenje vetrobrana Savet je da menjajte brisače barem jednom godišnje, idealno pred jesen i kišnu sezonu.

Bez čega nikako ne treba da krećete na put na vrućinama, pročitajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.