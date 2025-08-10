Slušaj vest

Hyundai i20 sa trocilindričnim 1.0 T‑GDi motorom od 100 KS i preciznim šestostepenim manuelnim menjačem donosi osvežavajući balans između svakodnevne ekonomičnosti i zabave u vožnji. U ovom testu otkrivamo da li ovaj mali hečbek opravdava reputaciju i privlačan stil koji Hyundai koristi za evropsko tržište.

Dizajn i udobnost

Spolja, i20 zrači elegancijom i karakterom zahvaljujući „Sensuous Sportiness“ dizajnerskom jeziku: aerodinamične linije, dinamični bočni prelivi i upečatljiva silueta C stuba.

U galeriji pogledajte spoljašnjost modela Hyundai i20:

1/9 Vidi galeriju Hyundai i20 spoljašnjost Foto: Kurir/N.Radulović

Enterijer ostavlja prozračan i uređen utisak, sa horizontalnim linijama na tabli, dobrom preglednošću i 352 l prtljažnika (sa preklopljenim zadnjim sedištima do 1 165 l).

Tehnički podaci

Model koji smo mi imali priliku da testiramo pokreće tročlindrični turbo-benzinski 1.0 T‑GDi motor koji razvija 100 KS i 172 Nm obrtnog momenta.

Snaga se prenosi na prednje točkove preko šestostepenog manuelnog menjača, a ubrzanje 0–100 km/h iznosi oko 10,4 s. Maksimalna brzina ovog gradskog mališana 188 km/h.

Na našem testu, potrošnja u kombinovanim uslovima vožnje iznosila je 5,6l, što ovaj automobil postavlja na sam vrh liste ekonomičnih gradskih automobila.

U galeriji pogledajte unutrašnjost modela Hyundai i20:

1/12 Vidi galeriju Hyundai i20 unutrašnjost Foto: Kurir/N.Radulović

Tehnologije i oprema

Hyundai i20 dolazi sa bogatim paketom tehnologija koje su ranije bile rezervisane samo za više klase. U standardu ili opciji, tu su digitalna instrument tabla od 10,25 inča, multimedijalni ekran osetljiv na dodir sa podrškom za Apple CarPlay i Android Auto, bežično punjenje telefona, kao i kvalitetan audio sistem Bose sa osam zvučnika. Napredni bezbednosni sistemi uključuju asistenciju za zadržavanje u traci (LKA), automatsko kočenje u slučaju opasnosti (FCA), tempomat, sistem za nadzor mrtvog ugla i upozorenje na umor vozača. Uz to, i20 poseduje i kameru za vožnju unazad visoke rezolucije i parking senzore, čineći ga praktičnim i sigurnim saputnikom u svim uslovima.

Utisak u vožnji

Pogon od 100 KS nudi prirodno i brižno razvijen osećaj, sa adekvatnim odzivom u gradskim uslovima ali i na otvorenom putu.

Menjač ima solidan taktilni osećaj i precizne hodove, što je pravo uživanje za ljubitelje mehaničkog prenosa snage.

Vešanje na modelu i20 je malo tvrđe podešeno, pa tako u samoj vožnji stičete sportski osećaj, ali taj “setup” je vrlo osetljiv na gradske neravnine, pa ćete ponekad imati osećaj da su rupe I neravnine na putu veće no što stvarno jesu.

i20 idealan svakodnevni prevoz?

Novi Hyundai i20 1.0 T‑GDi sa manuelnim menjačem predstavlja balansiran paket za urbane vozače i porodice koje traže pouzdan, stilski usklađen i štedljiv automobil. Pomenuti motor koji je pokretao testirani model i precizan menjač oplemenjuju iskustvo vožnje, dok prostranost, dizajn I sama estetika enterijera pružaju potpuni komfor u svakodnevnoj ekplataciji. Ako ne tragate za ultimativno brzim I skupim automobilom, već imate potrebu da posedujete siguran, pouzdan I ekonomičam automobil koji nudi svu tehnologiju iz viših klasa, i20 nudi upravo to, a krasi ga i sjajan odnos vrednosti i funkcionalnosti.

Video: Polovni ili novi automobil? Građani Srbije napravili svoju odluku