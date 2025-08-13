Slušaj vest

Redovno čišćenje automobilskih sedišta nije važno samo zbog estetike, već i zbog zdravlja – posebno tokom letnjih meseci kada se znoj upija u tkaninu i stvara idealne uslove za razvoj bakterija. Masne i prljave fleke na presvlakama mogu biti tvrdoglave, ali postoje proverene metode koje ih uklanjaju brzo i efikasno.

1. Soda bikarbona i sirće – domaća čarobna pasta

Postoje metode kojima ćete očistiti vaša automobilska sedišta bez problema Foto: Shutterstock

Pomešajte tri kašike sode bikarbone sa malo alkoholnog sirćeta dok ne dobijete glatku smesu. Uz pomoć stare četkice za zube nanesite pastu direktno na mrlju. Ostavite da deluje dok se ne osuši, a zatim je jednostavno usisajte. U većini slučajeva – fleke nestaju bez traga.

2. Pena za brijanje – brzo rešenje pri ruci

Pena za brijanje nije samo za lice – iznenađujuće dobro deluje i na tkaninama. Nanesite je direktno na uprljano mesto, sačekajte nekoliko minuta i obrišite suvom krpom. Jednostavno i delotvorno.

3. Sirće, voda i deterdžent – univerzalna mešavina

Postoje 3 efikasna trika kojima možete očistiti sedišta automobila Foto: Shutterstock

U jednoj posudi pomešajte alkoholno sirće sa vodom i dodajte malo deterdženta za sudove. Natopite krpu ovom tečnošću, dobro istrljajte fleku, pa prebrišite čistom, vlažnom krpom. Po potrebi ponovite. Ne brinite zbog mirisa sirćeta – brzo ispari. Umesto sirćeta, možete koristiti i limunov sok.

Uz malo truda i ove jednostavne sastojke koje verovatno već imate kod kuće, vaša sedišta će opet izgledati i mirisati kao nova, a vožnja će biti mnogo prijatnija.

