Slušaj vest

Jedan čest mit o održavanju automobila mogao bi da vas navede na preterani oprez, a time i na nepotrebne troškove – pa čak i potencijalno skrati vek trajanja motora. Svim vozilima s klasičnim motorom s unutrašnjim sagorevanjem (dakle, osim električnih) potrebna je redovna briga o motornom ulju. To esencijalno mazivo smanjuje trenje među komponentama, omogućava glatko kretanje delova i čuva motor od pregrevanja i prekomernog trošenja, piše Express.co.

Iako nivo motornog ulja svakako treba redovno proveravati, sama količina nije jedini faktor. S vremenom se u ulju nakupljaju nečistoće, talog i ostaci sagorevanja, pa je povremena zamena neizbežna. Nekada se preporučivalo da se motorno ulje menja svakih 5.000 kilometara, ali danas stručnjaci smatraju da je ta preporuka zastarela.

Automobil na tehničkom pregledu mora imati i prvu pomoć Foto: Shutterstock

Prema savetima RAC-a, modernim motorima dovoljno je zameniti ulje svakih 8.000 do 12.000 kilometara, u zavisnosti od vrste ulja, stilu vožnje i uslovima u kojima se automobil koristi. Noviji motori izdržljiviji su i učinkovitiji, pa nepotrebno često menjanje ulja znači i nepotrebno trošenje novca. Međutim, nemojte štedeti na kvalitetu – jeftinija ulja često nemaju potrebne aditive i mogu lošije da podmazuju motor, što dugoročno povećava rizik od skupih kvarova.

Ako niste sigurni, konsultujte se s mehaničarem oko toga koliko često treba menjati motorno ulje Foto: Zorana Jevtić

Koje ulje je pravo za vaš automobil?

Motorna ulja dele se na sintetička, polusintetička i mineralna, a razlikuju se i po viskoznosti (oznaka poput 5W-30) koja određuje ponašanje ulja na različitim temperaturama. Na primer, ulje 5W-30 teče lakše pri niskim temperaturama, pa je čest izbor u hladnijim klimama. Pravi tip ulja za vaš automobil naveden je u priručniku za vlasnika. Ako ste nesigurni, uvek je najbolje konsultovati se s mehaničarem – tako ćete biti sigurni da motor dobija optimalnu zaštitu i dug vek trajanja.

Video: Idete kolima na more? Automobilista otkrio na šta da obratite pažnju