U ovaj mit o automobilima ljudi masovno veruju: Nisu svesni da im samo prazni novčanik i može da uništi motor
Jedan čest mit o održavanju automobila mogao bi da vas navede na preterani oprez, a time i na nepotrebne troškove – pa čak i potencijalno skrati vek trajanja motora. Svim vozilima s klasičnim motorom s unutrašnjim sagorevanjem (dakle, osim električnih) potrebna je redovna briga o motornom ulju. To esencijalno mazivo smanjuje trenje među komponentama, omogućava glatko kretanje delova i čuva motor od pregrevanja i prekomernog trošenja, piše Express.co.
Iako nivo motornog ulja svakako treba redovno proveravati, sama količina nije jedini faktor. S vremenom se u ulju nakupljaju nečistoće, talog i ostaci sagorevanja, pa je povremena zamena neizbežna. Nekada se preporučivalo da se motorno ulje menja svakih 5.000 kilometara, ali danas stručnjaci smatraju da je ta preporuka zastarela.
Prema savetima RAC-a, modernim motorima dovoljno je zameniti ulje svakih 8.000 do 12.000 kilometara, u zavisnosti od vrste ulja, stilu vožnje i uslovima u kojima se automobil koristi. Noviji motori izdržljiviji su i učinkovitiji, pa nepotrebno često menjanje ulja znači i nepotrebno trošenje novca. Međutim, nemojte štedeti na kvalitetu – jeftinija ulja često nemaju potrebne aditive i mogu lošije da podmazuju motor, što dugoročno povećava rizik od skupih kvarova.
Koje ulje je pravo za vaš automobil?
Motorna ulja dele se na sintetička, polusintetička i mineralna, a razlikuju se i po viskoznosti (oznaka poput 5W-30) koja određuje ponašanje ulja na različitim temperaturama. Na primer, ulje 5W-30 teče lakše pri niskim temperaturama, pa je čest izbor u hladnijim klimama. Pravi tip ulja za vaš automobil naveden je u priručniku za vlasnika. Ako ste nesigurni, uvek je najbolje konsultovati se s mehaničarem – tako ćete biti sigurni da motor dobija optimalnu zaštitu i dug vek trajanja.
(Kurir.rs/ Express.co)
