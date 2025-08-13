Može biti opasno: 5 stvari koje nikako ne treba ostavljati u autu kad su visoke temperature!
Na visokim temperaturamatokom letnjih dana, vaš automobil može postati opasno mesto za neke stvari koje tamo ostavite. Biće nepovratno uništene, a naročito su osetljivi lekovi.
Da vidimo šta nikako ne treba ostavljati u autu tokom vrućine:
- Krema za sunčanje
Važno je držati je na hladnom mestu jer se na visokim temperaturama sastojci u kremi mogu razgraditi, čineći je manje efikasnom protiv UV zraka.
- Plastične boce za vodu
Ako ostavite plastične boce u vrućem automobilu, toksične hemikalije mogu procureti u vodu. Umesto toga, koristite metalne ili staklene flaše koje su sigurnije.
- Lekovi
Ne ostavljajte lekove u automobilu jer se neki od njih mogu pokvariti na visokim temperaturama, što može smanjiti njihovu efikasnost ili čak učiniti štetnim.
- Piće u limenkama
Gazirana pića mogu eksplodirati ako se ostave u vrućem automobilu, što može dovesti do lepljivog i neugodnog nereda.
- Mobilni telefon
Visoke temperature u automobilu mogu oštetiti bateriju vašeg telefona, što može biti skupo za popravku ili zamenu.
Važno je pametno upravljati stvarima koje ostavljate u automobilu tokom vrelih letnjih dana kako biste izbegli potencijalne probleme i održali ih u dobrom stanju.
(Kurir.rs/Informer)
VIDEO: Električni trotineti su najopasnije prevozno sredstvo: