Na visokim temperaturamatokom letnjih dana, vaš automobil može postati opasno mesto za neke stvari koje tamo ostavite. Biće nepovratno uništene, a naročito su osetljivi lekovi.

Da vidimo šta nikako ne treba ostavljati u autu tokom vrućine:

profimedia0011733841.jpg
Foto: Profimedia

  • Krema za sunčanje

Važno je držati je na hladnom mestu jer se na visokim temperaturama sastojci u kremi mogu razgraditi, čineći je manje efikasnom protiv UV zraka.

  • Plastične boce za vodu

Ako ostavite plastične boce u vrućem automobilu, toksične hemikalije mogu procureti u vodu. Umesto toga, koristite metalne ili staklene flaše koje su sigurnije.

  • Lekovi

Ne ostavljajte lekove u automobilu jer se neki od njih mogu pokvariti na visokim temperaturama, što može smanjiti njihovu efikasnost ili čak učiniti štetnim.

automobil-profimedia0346955962.jpg
Gazirana pića mogu eksplodirati ako se ostave u vrućem automobilu Foto: Duy Phuong Nguyen / Alamy / Alamy / Profimedia

  • Piće u limenkama

Gazirana pića mogu eksplodirati ako se ostave u vrućem automobilu, što može dovesti do lepljivog i neugodnog nereda.

  • Mobilni telefon

Visoke temperature u automobilu mogu oštetiti bateriju vašeg telefona, što može biti skupo za popravku ili zamenu.

Važno je pametno upravljati stvarima koje ostavljate u automobilu tokom vrelih letnjih dana kako biste izbegli potencijalne probleme i održali ih u dobrom stanju.

(Kurir.rs/Informer)

