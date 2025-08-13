Slušaj vest

General Motors je upravo predstavio novi Chevrolet Corvette ZR1 za 2025. godinu, model koji pomera granice performansi i tehnologije, potvrđujući status Corvette kao simbola američkog inženjeringa. Sa impresivnih 1.064 konja iz 5,5-litarskog twin-turbo DOHC V8 motora (oznaka LT7) sa flat-plane radilicom, ovaj automobil predstavlja najsnažniju i najbržu Corvettu ikada proizvedenu. Snaga se prenosi na zadnje točkove preko 8-stepenog menjača sa dvostrukim kvačilom, omogućavajući ubrzanje do 100 km/h za svega 2,3 sekunde i maksimalnu brzinu od preko 346 km/h.

Aerodinamički paket je jednako impresivan – opcioni ZTK Performance paket donosi ogroman zadnji spojler, prednje dive-plane elemente, Gurney lip i agresivni zadnji difuzor, obezbeđujući više od 544 kilograma potisne sile pri visokim brzinama. Karbonski paneli na krovu, prednjem splitteru, bočnim usisima i drugim elementima doprinose smanjenju mase, pa coupe verzija teži oko 1.667 kilograma, dok kabriolet verzija ima masu od oko 1.705 kilograma.

ZR1 ne impresionira samo na papiru – na testnom krugu u Papenburgu dostigao je neverovatnih 375 km/h, dok je na legendarnom Nürburgringu ostvario vreme od 6:50.763, što ga svrstava među najbrže serijske automobile na svetu. Unutrašnjost donosi kombinaciju luksuza i trkačke funkcionalnosti, sa naprednim infotainment sistemom, digitalnim instrumentima i kvalitetnim materijalima.

Prodaja novog Corvette ZR1 počinje po početnoj ceni od 174.995 dolara za coupe verziju i 184.995 dolara za kabriolet, što ga, s obzirom na performanse, čini jednim od najkonkurentnijih superautomobila na tržištu. Novi ZR1 je jasna poruka konkurenciji – američka snaga, tehnologija i strast za vožnjom i dalje vladaju svetskom scenom superautomobila.

