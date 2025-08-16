da li ste znali

Letnja putovanja često znače i sate čekanja u kolonama ka moru.I taman kada dođete blizu cilja, pored vas prolete motociklisti, zaustave se ispred, skinu kacige i plate putarinu pre vas. Za mnoge vozače automobila – prava frustracija. Ali, da li je to uopšte dozvoljeno?

Motociklisti i kolona – pravila su jasna

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, vozač vozila sa jednim tragom točkova (kao što je motocikl) sme da prođe pored zaustavljene kolone vozila, pod uslovom da:

na kolovozu ima dovoljno prostora,

vozi primerenom brzinom i sa povećanim oprezom.

Ovo pravilo važi kada je kolona zaustavljena – recimo, na graničnom prelazu ili kod naplatne rampe. Kada motociklisti ne smeju preko reda

Izuzetak postoji: ako je kolona zaustavljena ispred raskrsnice, motociklisti tada moraju da čekaju u redu zajedno sa automobilima. Nije dozvoljeno probijanje na čelo kolone na raskrsnicama.

Zašto im se dozvoljava na granici

Granični prelaz nije raskrsnica, pa je vožnja pored kolone dozvoljena. Pored toga, mirovanje motocikliste na jakom suncu može biti opasno po zdravlje, što je dodatni razlog zbog kog zakon dozvoljava ovakvo ponašanje.

Šta ako im blokirate put?

Namerno sprečavanje motocikliste da prođe pored kolone može biti opasno i za vozača motocikla i za vozača automobila, a u nekim slučajevima i kažnjivo prema saobraćajnim propisima.

