Slušaj vest

Do kraja sedmice u Srbiji će se zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama od skoro 40 stepeni. Tokom toplotnog talasa, pored zaklona za sebe, uglavnom tražimo i zaklon za svoj auto. Ipak, mnogi vozači nisu ni svesni da ukoliko parkiraju pod drvetom, u hladu, mogu "popiti" paprenu kaznu.

Pravi je pakao ući u automobil koji je satima stajalo na vrelom suncu. Nekada, kada uđemo u vozilo na kontrolnoj tabli možemo ugledati da trenutno meri čak i 45 stepeni!

Foto: Petar Aleksić

Dakle, ukoliko dugo stoji na suncu, u vozilu će nam biti mnogo vrelije nego na zagrejanom asfaltu u jeku toplotnog talasa. Baš zbog toga, svi vozači najčešće traže parking mesto u hladu, pod drvetom. Ipak, takav potez nekada može biti mač sa dve oštrice, jer zbog parkiranja u hladu možemo biti ozbiljno udareni po džepu.

Tačnije, nije problem parkirati u samom hladu ako se na takvoj površini nalazi obeleženo parking mesto, ali problem nastaje ako je u pitanju zelena površina, koja je pritom javna.

Za parkiranje na javnoj zelenoj površini kazna i do 25.000 dinara

Foto: Zorana Jevtić/Ilustracija

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja i lokalnim propisima najniža kazna za parkiranje na javnoj zelenoj površini iznosi 5.000 dinara, dok je najviša 25.000.

5.000 dinara – najniža kazna predviđena za parkiranje na javnoj zelenoj površini pored i oko stambenih i poslovnih zgrada. Ovo se odnosi na manje evidentne "zelenice" u urbanim blokovima.

15.000 dinara – kazna za parkiranje na travnjacima, drvoredu, zelenim površinama uz reke, pošumljenim terenima ili uređenim zelenim površinama u javnom korišćenju.

25.000 dinara – najviša kazna predviđena za fizička lica koja parkiraju na površinama kao što su parkovi, skverovi, trgovi, zelene površine oko javnih objekata, pešačke zone i trake, tramvajske šine i slično.

Kazne za pravna lica mogu ići i do 250.000 dinara.

Foto: Petar Aleksić

Šta je javna zelena površina

Pod javnom zelenom površinom podrazumevaju se parkovi, zelene površine na skverovima, trgovima, pjacetama, zelene površine duž saobraćajnica, travnjaci, drvoredi i drugi zasadi, zelene površine duž uređenih obala reka i drugih vodenih površina, zelene površine pored i oko stambenih zgrada u stambenim naseljima i između blokova stambenih zgrada, spomen-parkovi i spomen-groblja, izolacione i zaštitne zelene trake i pojasevi i pošumljeni tereni koji su kao takvi određeni planskim dokumentima.

Gde je još zabranjeno parkiranje

Osim javnih zelenih površina, parkiranje je zabranjeno i:

Zabranjeno parkiranje znak Foto: RTS Printscreen

na stajalištu za vozila javnog saobraćaja, kao ni na udaljenosti manjoj od 15 metara ispred i iza oznake na kolovozu kojom je stajalište označeno

na prelazu puta preko železničke pruge ili tramvajskih šina, kao ni na udaljenosti manjoj od 5 metara

u blizini železničke pruge ili tramvajskih šina ako se time ometa prolazak voza ili tramvaja

u tunelu, podvožnjaku, galeriji, na mostu i nadvožnjaku

u blizini vrha prevoja ili u krivini gde je preglednost puta nedovoljna ili se obilaženje vozila ne može obaviti bezbedno

na mestu na kome bi auto zaklanjao saobraćajni znak

na biciklističkoj ili pešačko-biciklističkoj stazi, odnosno traci

na putu na kome su kolovozne trake fizički odvojene, osim ako je to dozvoljeno saobraćajnim znakom

iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizaciju ili drugu mrežu komunalnih službi

na mestu na kome bi se onemogućio pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu

na pešačkoj stazi, odnosno na delu trotoara koji je namenjen za kretanje lica sa posebnim potrebama

na trgovima, na pešačkoj zoni i protivpožarnom putu

na pristupnoj saobraćajnici, kolskom prolazu između stambenih zgrada, odnosno prolazima u blokovima naselja

na saobraćajnicama van uličnih parkirališta koje povezuju parking prostore i stambene zgrade sa drugim saobraćajnicama

na kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade, dvorišta ili garaže

na saobraćajnoj traci za uključivanje, isključivanje, zaustavnoj traci, saobraćajnoj traci za vozila javnog prevoza i tramvajskoj baštici

na parking mestu za vozila osoba sa invaliditetom

na parking mestu koje je rezervisano za vozila određenih korisnika

na površinama na kojima je saobraćajnim znakom zabranjen saobraćaj vozila

Bonus video: Bočno parkiranje automobila