Ako parkirate auto u ovom delu hlada tokom vrućina, to može skupo da vas košta! Kazna ide do 25.000 dinara
Do kraja sedmice u Srbiji će se zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama od skoro 40 stepeni. Tokom toplotnog talasa, pored zaklona za sebe, uglavnom tražimo i zaklon za svoj auto. Ipak, mnogi vozači nisu ni svesni da ukoliko parkiraju pod drvetom, u hladu, mogu "popiti" paprenu kaznu.
Pravi je pakao ući u automobil koji je satima stajalo na vrelom suncu. Nekada, kada uđemo u vozilo na kontrolnoj tabli možemo ugledati da trenutno meri čak i 45 stepeni!
Dakle, ukoliko dugo stoji na suncu, u vozilu će nam biti mnogo vrelije nego na zagrejanom asfaltu u jeku toplotnog talasa. Baš zbog toga, svi vozači najčešće traže parking mesto u hladu, pod drvetom. Ipak, takav potez nekada može biti mač sa dve oštrice, jer zbog parkiranja u hladu možemo biti ozbiljno udareni po džepu.
Tačnije, nije problem parkirati u samom hladu ako se na takvoj površini nalazi obeleženo parking mesto, ali problem nastaje ako je u pitanju zelena površina, koja je pritom javna.
Za parkiranje na javnoj zelenoj površini kazna i do 25.000 dinara
Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja i lokalnim propisima najniža kazna za parkiranje na javnoj zelenoj površini iznosi 5.000 dinara, dok je najviša 25.000.
5.000 dinara – najniža kazna predviđena za parkiranje na javnoj zelenoj površini pored i oko stambenih i poslovnih zgrada. Ovo se odnosi na manje evidentne "zelenice" u urbanim blokovima.
15.000 dinara – kazna za parkiranje na travnjacima, drvoredu, zelenim površinama uz reke, pošumljenim terenima ili uređenim zelenim površinama u javnom korišćenju.
25.000 dinara – najviša kazna predviđena za fizička lica koja parkiraju na površinama kao što su parkovi, skverovi, trgovi, zelene površine oko javnih objekata, pešačke zone i trake, tramvajske šine i slično.
Kazne za pravna lica mogu ići i do 250.000 dinara.
Šta je javna zelena površina
Pod javnom zelenom površinom podrazumevaju se parkovi, zelene površine na skverovima, trgovima, pjacetama, zelene površine duž saobraćajnica, travnjaci, drvoredi i drugi zasadi, zelene površine duž uređenih obala reka i drugih vodenih površina, zelene površine pored i oko stambenih zgrada u stambenim naseljima i između blokova stambenih zgrada, spomen-parkovi i spomen-groblja, izolacione i zaštitne zelene trake i pojasevi i pošumljeni tereni koji su kao takvi određeni planskim dokumentima.
Gde je još zabranjeno parkiranje
Osim javnih zelenih površina, parkiranje je zabranjeno i:
- na stajalištu za vozila javnog saobraćaja, kao ni na udaljenosti manjoj od 15 metara ispred i iza oznake na kolovozu kojom je stajalište označeno
- na prelazu puta preko železničke pruge ili tramvajskih šina, kao ni na udaljenosti manjoj od 5 metara
- u blizini železničke pruge ili tramvajskih šina ako se time ometa prolazak voza ili tramvaja
- u tunelu, podvožnjaku, galeriji, na mostu i nadvožnjaku
- u blizini vrha prevoja ili u krivini gde je preglednost puta nedovoljna ili se obilaženje vozila ne može obaviti bezbedno
- na mestu na kome bi auto zaklanjao saobraćajni znak
- na biciklističkoj ili pešačko-biciklističkoj stazi, odnosno traci
- na putu na kome su kolovozne trake fizički odvojene, osim ako je to dozvoljeno saobraćajnim znakom
- iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizaciju ili drugu mrežu komunalnih službi
- na mestu na kome bi se onemogućio pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu
- na pešačkoj stazi, odnosno na delu trotoara koji je namenjen za kretanje lica sa posebnim potrebama
- na trgovima, na pešačkoj zoni i protivpožarnom putu
- na pristupnoj saobraćajnici, kolskom prolazu između stambenih zgrada, odnosno prolazima u blokovima naselja
- na saobraćajnicama van uličnih parkirališta koje povezuju parking prostore i stambene zgrade sa drugim saobraćajnicama
- na kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade, dvorišta ili garaže
- na saobraćajnoj traci za uključivanje, isključivanje, zaustavnoj traci, saobraćajnoj traci za vozila javnog prevoza i tramvajskoj baštici
- na parking mestu za vozila osoba sa invaliditetom
- na parking mestu koje je rezervisano za vozila određenih korisnika
- na površinama na kojima je saobraćajnim znakom zabranjen saobraćaj vozila
(Kurir.rs/Blic)
