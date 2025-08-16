Slušaj vest

Leto je period kada sunce nemilosrdno udara po automobilima, podiže temperaturu u kabini i postepeno oštećuje lak. Zato je prirodno da tražimo hladovinu. Ipak, nije svaka hladovina dobro rešenje – posebno kada se radi o parkiranju ispod drveta.

Zašto izbegavati drveće

Na prvi pogled, zaklon od krošnje deluje savršeno – auto je zaštićen od direktnih sunčevih zraka. Međutim, u praksi, tu vreba nekoliko ozbiljnih problema:

Biljni sokovi – kapljice smole koje se spuštaju sa grana teško se skidaju i mogu trajno oštetiti lak.

Izlučevine insekata – često su kisele i ostavljaju fleke koje se ne mogu uvek ukloniti bez poliranja.

Izmet ptica – jedan od najagresivnijih neprijatelja autolaka, jer sadrži kiseline koje bukvalno „izjedaju“ površinu ako se odmah ne operu.

Dakle, hladovina ispod drveta može da napravi više štete nego koristi.

Automobil sa krovnim nosačem
ilustracija Foto: Shutterstock

Pametnije alternative

Ako želite da zaštitite svoj automobil, bolje je razmotriti druge opcije:

Garaža ili nadstrešnica – najbolje rešenje, pruža stalnu zaštitu i od sunca i od padavina.

Zatamnjena parking mesta – sve češća u tržnim centrima i modernim kompleksima.

Zaštitne cerade – praktične su i povoljne, a sprečavaju da sunce direktno peče karoseriju.

Zaene za stakla – smanjuju temperaturu u kabini i štite enterijer od izbleđivanja.

Ne propustiteAutoMože biti opasno: 5 stvari koje nikako ne treba ostavljati u autu kad su visoke temperature!
profimedia-1011718869.jpg
AutoEvo zašto policajac prvo pipne auto kada vas zaustavi: Razlog će vas šokirati, a zbog ovoga su odustali od iznenadnog kuckanja o prozor
1753276928saobraćajna policija rina.JPG
AutoTri rečenice koje nikada ne smete reći automehaničaru: Ojadiće vas kao nikad zbog ovakvog ponašanja
shutterstock-2095590529.jpg
AutoDa li klima u autu povećava potrošnju goriva? Vozači su često skeptični i kuvaju se po vrućinama, a evo šta je istina
profimedia-0327890970.jpg

AUTO EP-96 Izvor: kurir televizija