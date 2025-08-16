Slušaj vest

Leto je period kada sunce nemilosrdno udara po automobilima, podiže temperaturu u kabini i postepeno oštećuje lak. Zato je prirodno da tražimo hladovinu. Ipak, nije svaka hladovina dobro rešenje – posebno kada se radi o parkiranju ispod drveta.

Zašto izbegavati drveće

Na prvi pogled, zaklon od krošnje deluje savršeno – auto je zaštićen od direktnih sunčevih zraka. Međutim, u praksi, tu vreba nekoliko ozbiljnih problema:

Biljni sokovi – kapljice smole koje se spuštaju sa grana teško se skidaju i mogu trajno oštetiti lak.

Izlučevine insekata – često su kisele i ostavljaju fleke koje se ne mogu uvek ukloniti bez poliranja.

Izmet ptica – jedan od najagresivnijih neprijatelja autolaka, jer sadrži kiseline koje bukvalno „izjedaju“ površinu ako se odmah ne operu.

Dakle, hladovina ispod drveta može da napravi više štete nego koristi.

ilustracija Foto: Shutterstock

Pametnije alternative

Ako želite da zaštitite svoj automobil, bolje je razmotriti druge opcije:

Garaža ili nadstrešnica – najbolje rešenje, pruža stalnu zaštitu i od sunca i od padavina.

Zatamnjena parking mesta – sve češća u tržnim centrima i modernim kompleksima.

Zaštitne cerade – praktične su i povoljne, a sprečavaju da sunce direktno peče karoseriju.

Zaene za stakla – smanjuju temperaturu u kabini i štite enterijer od izbleđivanja.