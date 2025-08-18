Slušaj vest

Voziti na rezervi možda deluje bezopasno kada vam se žuri ili kad mislite da "imate još za desetak kilometara", ali ta navika može ozbiljno da našteti vašem automobilu. I ne samo da rizikujete da ostanete nasred puta – posledice mogu biti mnogo skuplje nego što deluje na prvi pogled.

Niske rezerve, visoki troškovi

Većina savremenih vozila šalje upozorenje da je nivo goriva nizak kada preostane oko 5 do 10 litara, ali to ne znači da ste bezbedni da nastavite vožnju još sat vremena. U trenutku kada se upali lampica za rezervu, gorivo u rezervoaru više ne dolazi u motor pod idealnim pritiskom, a pumpa za gorivo počinje da vuče ne samo tečnost, već i prljavštinu, talog i potencijalno vlagu sa dna rezervoara.

Vremenom, ta prljavština može zapušiti filtere, oštetiti pumpu, pa čak i dovesti do nepravilnog sagorevanja u motoru. U slučaju dizelaša, situacija je još ozbiljnija – prisustvo vazduha u sistemu zbog praznog rezervoara može izazvati kvar koji zahteva odlazak u servis i dodatno ozračivanje sistema.

Rizik koji ne vredi par litara

Mnogi vozači u Srbiji voze "na rezervi" iz navike, računajući da je to dovoljno za gradske gužve, kratke relacije ili dok "ne svrate do pumpe". Međutim, u situacijama kada se desi nepredviđeno zadržavanje u saobraćaju, gužva na auto-putu, zatvoren put ili jednostavno zaborav, rizik od toga da ostanete bez goriva raste. A kada se to desi – ne samo da ste blokirali saobraćaj, već možete dobiti i kaznu.

U zimskim uslovima, problem postaje još veći. Sa malo goriva u rezervoaru povećava se rizik od kondenzacije, odnosno stvaranja vlage u sistemu, što može dovesti do zaleđivanja cevi i zastoja u dovodu goriva. U najgorem slučaju, automobil se neće upaliti ujutru kada vam je najpotrebniji.

Kako izbeći lošu naviku

Stručnjaci preporučuju da nivo goriva u rezervoaru nikada ne padne ispod četvrtine. To ne samo da produžava životni vek pumpe i ostalih komponenti, već i smanjuje rizik od oštećenja motora. Osim toga, pun rezervoar smanjuje prostor za stvaranje kondenzacije, posebno kada su temperature niske.

Iako cene goriva variraju i svaka poseta pumpi može delovati kao udar na budžet, trošak zamene pumpe za gorivo ili čišćenja sistema višestruko je skuplji. Vožnja sa stabilnim nivoom goriva nije luksuz – to je pitanje bezbednosti i brige o vozilu.

Vožnja "na crveno" nije ušteda, već tihi kvar

Zato sledeći put kad pomislite da možete još koji kilometar "na lampici", setite se da vaša pumpa za gorivo možda već vuče ono što ne bi smela. A ako vas auto izda baš kad ste najviše u žurbi – ta ušteda od par litara će vas koštati više nego što ste planirali.

