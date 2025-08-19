da li ste znali

Na prvi pogled, većina automobila izgleda uredno i čisto. Međutim, nova studija pokazuje da se u njihovoj unutrašnjosti krije pravo leglo bakterija – i to opasnijih nego u javnim toaletima.

Automobil – skrivena riznica bakterija

Istraživanje koje je sproveo Univerzitet Aston u Velikoj Britaniji otkrilo je da enterijer vozila može sadržati više bakterija nego prosečan javni WC. Naučnici su analizirali uzorke iz dva toaleta i pet automobila, a rezultati su bili šokantni.

Prema rečima dr Džonatana Koksa, u automobilima su pronađene i fekalne bakterije poput E. coli, posebno u prtljažniku – delu u koji često stavljamo namirnice koje kasnije završavaju na našim tanjirima.

Prtljažnik automobila najprljaviji deo vozila Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

„Pronašli smo bakterije koje mogu izazvati trovanje hranom, dijareju i povraćanje. Ljudi ne moraju da paniče, ali treba da znaju da nije sva prljavština vidljiva“, upozorio je dr Koks, prenosi B92.

Najprljaviji delovi automobila

Rezultati su pokazali da se bakterije najviše zadržavaju na mestima koja svakodnevno koristimo:

Rang lista (prosečan broj bakterija):

Prtljažnik – 1.425

Vozačevo sedište – 649

Menjač – 407

Zadnje sedište – 323

Instrument tabla – 317

Takođe, ustanovljeno je da starija vozila imaju znatno više bakterija od novijih, što dodatno povećava rizik.

Vozačevo sedište je takođe prljavo Foto: Vladyslav Starozhylov / Alamy / Alamy / Profimedia

Kako se zaštititi?

Zaključak istraživača je jasan – automobil mora redovno da se čisti iznutra, a vozači i putnici treba da obrate pažnju na ličnu higijenu. Preporuke stručnjaka su sledeće:

redovno dezinfikujte unutrašnjost vozila,

perite ruke pre nego što nešto pojedete u automobilu,

ne potcenjujte mesta koja na prvi pogled izgledaju čisto.

Jer, sada znamo – u mnogim slučajevima automobil je prljaviji od WC-a.

