Slušaj vest

U modernim automobilima retko je potrebno dopunjavati rashladnu tečnost, ali sitna curenja ili kvarovi vremenom mogu dovesti do njenog gubitka. Razlozi mogu biti oštećena creva, kvar pumpe ili mrtve glave motora. Ako nivo tečnosti pada iako su creva zategnuta, problem je verovatno dublji i zahteva servisnu proveru.

Najveća greška je otvaranje čepa ekspanzione posude dok je motor vruć. Sistem je tada pod pritiskom, pa vrela rashladna tečnost može da vas opeče, a nagla razlika u temperaturi može izazvati pucanje komponenata u rashladnom sistemu.

Kako bezbedno dopuniti rashladnu tečnost

Bezbedno sipajte rashladnu tečnost Foto: krisda chamchuen / Alamy / Profimedia

Ako motor nije ohlađen, proveru obavite vizuelno - posuda ima oznake minimum i maksimum, a nivo tečnosti kada je motor hladan mora biti između njih. Ako je nivo nizak, dolijte tečnost samo dok motor miruje i potpuno se ohladi. Ako posle dolivanja tečnost opet brzo nestaje ili primetite mrlje ispod vozila, potrebno je odmah posetiti servis.

Na tržištu postoje koncentrati koje je potrebno mešati sa vodom i gotove mešavine spremne za upotrebu. Bitno je koristiti rashladnu tečnost prema specifikaciji vozila (G11, G12+, G13), jer pogrešan izbor može dovesti do korozije i kvara. Boja nije presudna, već oznaka koju možete pronaći u uputstvu za upotrebu ili na samom ekspanzionom rezervoaru.

Izbegavajte korišćenje obične vode jer može izazvati stvaranje kamenca. Ako je nužno, koristite destilovanu vodu. Takođe, rashladna tečnost ima svoj rok trajanja - neki proizvođači preporučuju zamenu na svakih 50.000 kilometara, drugi tek na 200.000, dok kod pojedinih nije potrebna uopšte.

VIDEO: Kako visoke temperature utiču na naš automobil