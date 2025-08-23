Audi E5 Sportback: Novi električni fastback za kinesko tržište označava početak nove ere
Na ovogodišnjem sajmu Auto Shanghai Audi je predstavio prvi model iz potpuno novog podbrenda AUDI (pisanim velikim slovima), namenjen isključivo kineskom tržištu – električni AUDI E5 Sportback. Ovaj model označava početak nove ere: spoj visoke nemačke inženjerske preciznosti i digitalnih inovacija iz Kine.
Dizajn i proizvodnja
Audi E5 Sportback je četvorovratni fastback elegantnih i dinamičnih proporcija: dužina 4.881 mm, širina 1.959 mm, visina 1.478 mm, dok međuosovinsko rastojanje iznosi 2.950 mm. Spoljašnji dizajn kombinuje minimalističku eleganciju i snažan emotivni izraz kroz fluidnu siluetu, digitalizovane svetlosne potpise i prožetu aerodinamičnost.
U galeriji pogledajte fotografije:
Proizvodnja je započeta 18. avgusta 2025. u specijalno opremljenoj fabrici na prostoru SAIC‑Volkswagen pogona u Antingu, Šangaj. Koristi automatizovane sisteme, mašinsko učenje za nadzor kvaliteta i digitalizovano upravljanje proizvodnjom, uz oko 700 zaposlenih. Prve isporuke planirane su za septembar 2025.
Tehničke specifikacije
Platforma i pogon: Audi E5 Sportback koristi Advanced Digitized Platform (ADP), razvijenu u saradnji sa SAIC‑om, pružajući zonalnu elektronsku arhitekturu i mogućnost bežičnih (OTA) nadogradnji svih sistema.
Motor i performanse: Dostupne su četiri verzije pogona: Snaga od 220 kW, 300 kW, 425 kW do 579 kW (~775 KS). Opcije sa zadnjim ili quattro pogonom. Najbrži model ubrzava od 0 do 100 km/h za oko 3,4 sekunde.
Baterija i domet: Baterija: 100 kWh NMC ćelije (CATL/SAIC).
Arhitektura: 800 V, omogućavajući brzo punjenje.
Domet: do 770 km po CLTC ciklusu.
Brzina punjenja: do 370 km dometa za samo 10 minuta punjenja.
Dodatne tehnologije:
- Adaptivno vazdušno vešanje sa opcijom skretanja sa sva četiri točka (all-wheel steering).
- “Pillar-to‑pillar” 4K ekran sa digitalnim retrovizorima, ambijentalnim osvetljenjem I mirisnim difuzorom.
- Qualcomm Snapdragon 8295 čip pokreće AUDI OS sa AI-asistentom I OTA ažuriranjem.
- Napredni perspe asistencije vozača (LiDAR‑based AUDI 360).
Značaj i perspektive
Audi E5 Sportback nije samo novi model – on je simbol strateškog zaokreta za Audi: potpuno digitalizovan, namenski za kinesko tržište, izgrađen kroz globalnu saradnju i brže vreme razvoja (30% skraćeno). On nastavlja nasleđe brenda po principu „Vorsprung durch Technik“, ali i otvara vrata za novu eru potpuno električnih, digitalno orijentisanih vozila u obliku koji kombinuje luksuz, performanse i inteligenciju.
Audi E5 Sportback jasno definiše budućnost automobilske industrije – hibridna sinergija nemačke inženjerske preciznosti i kineskog tehnološkog ekosistema. Sa brzinom, stilom i intelektom, ovaj model postavlja nove standarde unutar segmenta luksuznih električnih vozila.
Bonus video: Audi e5 sportback teaser