Slušaj vest

Na ovogodišnjem sajmu Auto Shanghai Audi je predstavio prvi model iz potpuno novog podbrenda AUDI (pisanim velikim slovima), namenjen isključivo kineskom tržištu – električni AUDI E5 Sportback. Ovaj model označava početak nove ere: spoj visoke nemačke inženjerske preciznosti i digitalnih inovacija iz Kine.

Dizajn i proizvodnja

Audi E5 Sportback je četvorovratni fastback elegantnih i dinamičnih proporcija: dužina 4.881 mm, širina 1.959 mm, visina 1.478 mm, dok međuosovinsko rastojanje iznosi 2.950 mm. Spoljašnji dizajn kombinuje minimalističku eleganciju i snažan emotivni izraz kroz fluidnu siluetu, digitalizovane svetlosne potpise i prožetu aerodinamičnost.

U galeriji pogledajte fotografije:

1/8 Vidi galeriju Audi E5 Sportback – Novi Električni Fastback za Kinesko tržište Foto: YangZhaoHui/AUDI AG, AUDI AG

Proizvodnja je započeta 18. avgusta 2025. u specijalno opremljenoj fabrici na prostoru SAIC‑Volkswagen pogona u Antingu, Šangaj. Koristi automatizovane sisteme, mašinsko učenje za nadzor kvaliteta i digitalizovano upravljanje proizvodnjom, uz oko 700 zaposlenih. Prve isporuke planirane su za septembar 2025.

Tehničke specifikacije

Platforma i pogon: Audi E5 Sportback koristi Advanced Digitized Platform (ADP), razvijenu u saradnji sa SAIC‑om, pružajući zonalnu elektronsku arhitekturu i mogućnost bežičnih (OTA) nadogradnji svih sistema.

Motor i performanse: Dostupne su četiri verzije pogona: Snaga od 220 kW, 300 kW, 425 kW do 579 kW (~775 KS). Opcije sa zadnjim ili quattro pogonom. Najbrži model ubrzava od 0 do 100 km/h za oko 3,4 sekunde.

Baterija i domet: Baterija: 100 kWh NMC ćelije (CATL/SAIC).

Arhitektura: 800 V, omogućavajući brzo punjenje.

Domet: do 770 km po CLTC ciklusu.

Brzina punjenja: do 370 km dometa za samo 10 minuta punjenja.

Dodatne tehnologije:

Adaptivno vazdušno vešanje sa opcijom skretanja sa sva četiri točka (all-wheel steering).

“Pillar-to‑pillar” 4K ekran sa digitalnim retrovizorima, ambijentalnim osvetljenjem I mirisnim difuzorom.

Qualcomm Snapdragon 8295 čip pokreće AUDI OS sa AI-asistentom I OTA ažuriranjem.

Napredni perspe asistencije vozača (LiDAR‑based AUDI 360).

Foto: TSP/AUDI AG

Značaj i perspektive

Audi E5 Sportback nije samo novi model – on je simbol strateškog zaokreta za Audi: potpuno digitalizovan, namenski za kinesko tržište, izgrađen kroz globalnu saradnju i brže vreme razvoja (30% skraćeno). On nastavlja nasleđe brenda po principu „Vorsprung durch Technik“, ali i otvara vrata za novu eru potpuno električnih, digitalno orijentisanih vozila u obliku koji kombinuje luksuz, performanse i inteligenciju.

Audi E5 Sportback jasno definiše budućnost automobilske industrije – hibridna sinergija nemačke inženjerske preciznosti i kineskog tehnološkog ekosistema. Sa brzinom, stilom i intelektom, ovaj model postavlja nove standarde unutar segmenta luksuznih električnih vozila.

Bonus video: Audi e5 sportback teaser