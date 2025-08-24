Slušaj vest

Volkswagen je pokrenuo kontroverzni model pretplate kojim vozači mogu softverski otključati dodatnih 20‑kW snage (ili oko 27 konjskih snaga) kod modela ID.3 Pro i Pro S, koji u standardnoj verziji imaju 150 kW (201 KS).

Pretplatnički model

Cena pretplate iznosi oko 22 dolara mesečno ili 880 dolara jednokratno za trajno otključavanje. Snaga povećana sa 150 kW (201 KS) na 170 kW (228 KS), uz rast obrtnog momenta sa 265 Nm na 310 Nm. Pretplata mesečno znači da snaga prestaje nakon otkaza – vraća se na 150 kW. Jednokratno otključavanje ostaje vezano za vozilo i prenosi se i na sledećeg vlasnika. Nije potrebna promena registracije ili osiguranja – vozilo je fabrički registrovano sa 228 KS.

U galeriji pogledajte fotografije:

1/12 Vidi galeriju Volkswagen je pokrenuo kontroverzni model pretplate Foto: Volkswagen AG

Ključne tehničke specifikacije

Platforma i motor: VW MEB platforma, motor APP 310 u standardnim verzijama (GTX verzije koriste APP 550).

Baterije i domet: Opcije od 45 / 58 / 77 / 84 kWh, WLTP domet od 330 km do 670 km.

Performanse: 0–100 km/h ~7,9 s (Pro S); GTX verzija ide do 5,6 s.

Brzina punjenja: do 125 kW DC (Pro S), AC do 11 kW.

Pretplatni dodatak omogućava bolje ubrzanje i odziv, bez smanjenja dometa. Mnogi korisnici i mediji kritikovali su praksu poredeći je sa 'pay-to-win' modelima iz industrije video igara. General Motors, BMW i Mercedes su ranije pokušavali slične modele (npr. grejanje sedišta ili CarPlay), što je izazvalo negativne reakcije.

Foto: Volkswagen AG

Finansijski, mesečna suma može izgledati mala, ali na duži rok često nadmašuje jednokratnu uplatu. Volkswagen ističe da ovakav model daje fleksibilnost kupcima – mogućnost da izaberu snagu tek nakon kupovine vozila. Ova praksa deo je trenda 'software-defined vehicle', gde automobili dolaze opremljeni hardverom čije se funkcije naknadno otključavaju softverski.

VW ID.3 je sada model gde dodatna snaga dolazi kao digitalna nadogradnja, a ne fizička promena. Iako pruža fleksibilnost, otvara i važna pitanja: koliko daleko auto-industrija može monetizovati osnovne funkcije vozila i kakve su posledice po poverenje kupaca.

Bonus video: Audi e5 sportback teaser