Prema upozorenju mehaničara i stručnjaka za finansiranje popravki u kompaniji Bumper, takva vožnja može dovesti do ozbiljnih mehaničkih problema, uključujući dobro poznati fenomen – naslage ugljenika, poznate i kao "crna smrt".

Šta je "crna smrt" motora

U pitanju su naslage ugljenika koje se formiraju kada motor ne dostigne dovoljno visoku temperaturu da sagori višak goriva. Ove debele, tamne naslage mogu začepiti ključne unutrašnje delove motora – ventile i izduvni sistem – što uzrokuje pad efikasnosti motora, lošu potrošnju goriva i potencijalno potpuni kvar motora.

"Ako stalno vozite na kratke udaljenosti i malim brzinama, motor se nikada ne zagreje dovoljno da sagori naslage ugljenika. Vremenom se ove naslage nakupljaju i mogu izazvati ozbiljne probleme", objasnili su iz Bumpera.

Jednostavno i efikasno rešenje

Srećom, rešenje je jednostavno, besplatno i efikasno – povremeno vozite svoje vozilo na duge vožnje auto-putem.

"Moderni motori su dizajnirani da rade na većim brzinama. Dugi, stabilni radovi omogućavaju motoru da se potpuno zagreje, omogućavajući gorivu da efikasno očisti komponente poput ventila i klipnih prstenova".

Na višim temperaturama i višim pritiscima, benzin deluje kao prirodni čistač, rastvarajući i uklanjajući štetne naslage.

Kako prepoznati problem?

Jedan znak upozorenja na moguću vlagu i naslage u vašem motoru je bela pena ispod čepa za ulje.

"Ako primetite mlečnu supstancu ispod čepa, to bi moglo značiti da motor ne dobija dovoljno toplote da ispari vlagu. To nije nužno ozbiljan problem, ali ako se ignoriše, može dovesti do ozbiljnije štete", upozoravaju stručnjaci.

Povremena vožnja od 45 minuta do sat vremena brzinom na autoputu može biti dovoljna da se motor zagreje do optimalne temperature, ispari vlaga i spreči nakupljanje naslaga ugljenika. U vreme kada troškovi održavanja vozilarastu, stručnjaci iz Bumper-a naglašavaju važnost redovnog preventivnog održavanja i pozivaju vozače da ne odlažu servisne provere.

(Kurir.rs/Blic)

