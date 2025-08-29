Kako da proverite kočnice na motociklu? Detaljne instrukcije korak po korak za laku proveru kod kuće
Kočnice su jedan od najvažnijih delova svakog vozila, a posebno kada je reč o dvotočkašima. Njihova ispravnost može biti presudna za vašu bezbednost, pa je važno redovno kontrolisati njihovo stanje.
Provera na tehničkom pregledu i kod kuće
Na obaveznom tehničkom pregledu motocikala stručnjaci detaljno proveravaju stanje kočionog sistema. Ipak, brzu i jednostavnu kontrolu možete obaviti i sami, bilo kada osetite da je to potrebno.
Prva provera radi se „na oko“ i „na dodir“. Potrebno je obratiti pažnju na sledeće elemente:
- nivo kočione tečnosti u hidrauličnom sistemu,
- stanje kočionih pločica, diskova i obloga,
- pregled kočionih creva.
- Test efikasnosti kočnica
Kada ste pregledali osnovne elemente, možete ispitati i samu efikasnost kočionog sistema:
- Sedite na motocikl.
- Prvo stisnite ručicu prednje, a zatim zadnje kočnice.
- Zanjišite motor napred-nazad.
- Ukoliko točkovi ostanu potpuno blokirani, vaše kočnice su u ispravnom stanju. Ako primetite da blokada nije potpuna, vreme je da posetite servis.
Kada na detaljnu kontrolu
Najpreciznije ispitivanje kočionog sistema vrši se pomoću specijalnog uređaja za merenje sile kočenja, a to je moguće samo u stanicama za tehnički pregled motocikala.
Zbog bezbednosti u vožnji, stručnjaci savetuju da kočnice proveravate redovno, čak i kada nemate vidljivih problema.
Bonus video: Moto GP sudar