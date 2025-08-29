Slušaj vest

Kočnice su jedan od najvažnijih delova svakog vozila, a posebno kada je reč o dvotočkašima. Njihova ispravnost može biti presudna za vašu bezbednost, pa je važno redovno kontrolisati njihovo stanje.

Provera na tehničkom pregledu i kod kuće

Na obaveznom tehničkom pregledu motocikala stručnjaci detaljno proveravaju stanje kočionog sistema. Ipak, brzu i jednostavnu kontrolu možete obaviti i sami, bilo kada osetite da je to potrebno.

Foto: Shutterstock

Prva provera radi se „na oko“ i „na dodir“. Potrebno je obratiti pažnju na sledeće elemente:

nivo kočione tečnosti u hidrauličnom sistemu,

stanje kočionih pločica, diskova i obloga,

pregled kočionih creva.

Test efikasnosti kočnica

Kada ste pregledali osnovne elemente, možete ispitati i samu efikasnost kočionog sistema:

Sedite na motocikl.

Prvo stisnite ručicu prednje, a zatim zadnje kočnice.

Zanjišite motor napred-nazad.

Ukoliko točkovi ostanu potpuno blokirani, vaše kočnice su u ispravnom stanju. Ako primetite da blokada nije potpuna, vreme je da posetite servis.

Foto: Profimedia

Kada na detaljnu kontrolu

Najpreciznije ispitivanje kočionog sistema vrši se pomoću specijalnog uređaja za merenje sile kočenja, a to je moguće samo u stanicama za tehnički pregled motocikala.

Zbog bezbednosti u vožnji, stručnjaci savetuju da kočnice proveravate redovno, čak i kada nemate vidljivih problema.

