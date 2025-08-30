Slušaj vest

Da, i dalje postoje vozači koji smatraju da filteru može da se produži životni vek izduvavanjem kompresorom kako bi se uklonile nečistoće.

Mi sada govorimo o klasičnim, običnim filterima – ne o nekim "aftermarket" sportskim filterima za koje mogu da važe druga pravila.

Izduvavanje kompresorom?

Ne, nemojte to da radite. Možda kompresorom uklonite vidljive nečistoće, ali istovremeno postoji velika šansa da oštetite sam filter.

Da li pratiti fabričko uputstvo?

Da, ali samo ukoliko ga zaista ispratite u potpunosti, pri čemu se podrazumeva da ste detaljno pročitali uputstvo.

Problem je u tome što po uputstvu proizvođača filter vazduha kod najvećeg broja automobila treba da se menja na 40.000 ili 60.000 km, ali postoje i neki motori za koje je predviđeno menjanje filtera na samo 20.000 km.

Na primer, kada je u pitanju Fiat 500L, verzija sa 0.9-litarskim turbo-benzincem, filter vazduha treba da se menja na 20.000 km.

Ali kada su u pitanju drugi benzinski motori ovog proizvođača, period zamene je na 40.000 km. Dakle, velika je razlika.

Kada su dizelaši u pitanju, zamena je predviđena na 60.000 km, OSIM kada je u pitanju 1.3 MultiJet koji traži zamenu filtera na 20.000 km. Opet velika razlika.

Međutim, iako deluje potpuno logično da bi trebalo da se ispoštuje ono što sam proizvođač preporučuje, tu se javlja više problema.

Neki vozači poštuju pravila servisiranja samo kada im to odgovara

Mnogi vozači se drže onoga što je proizvođač propisao samo kada im to odgovara. Na primer, neki će se slepo držati roka zamene motornog uljaod 30.000 km, iako u uputstvu jasno piše da taj period treba prepoloviti u slučaju da se uglavnom vozi po gradu ili postoje neki drugi "otežavajući uslovi" po pitanju vožnje, o čemu ste mogli da čitate u tekstu Menjanje ulja na 30.000 km – da ili ne?

Dakle, ako 90% vaše vožnje čini gradska vožnja, smatrajte da vozite u "teškim uslovima". Treba uzeti u obzir i uslove u kojima se vozi

Ukoliko vozilo radi u "teškim uslovima" po definiciji proizvođača, u uputstvu proizvođača piše da treba češće proveravati filter vazduha i ukoliko je potrebno zameniti ga.

Stvar je u tome što u teške uslove uslove spada čitav niz uslova vožnje koji su danas gotovo neizbežni. Na primer, auto se vozi uglavnom u gradskim uslovima, auto dugo radi u mestu (u leru), vozi se po prašnjavim putevima...

Pa ne živimo u Sahari!

Da, ne živimo u pustinji, ali to ne znači da čak i kada u vazduhu nema vidljive prašine, da se materijal od kojeg je filter napravljen ne puni raznim sitnim česticama koje takođe utiču na protok vazduha.

Te izuzetno sitne čestice su stalno oko nas iako ih mi ne vidimo. Čak iako deluje da asfalt nije prašnjav, tu su npr. čestice koje nastaju trošenjem guma i kočionih pločica, koje naš auto "udiše" naročito kada je gust saobraćaj, pa ih svako vozilo koje prođe podiže sa asfalta.

Pritom je vazduh u mnogim gradovima veoma zagađen, naročito u grejnoj sezoni.

I bez velike pređene kilometraže, ukoliko mnogo vremena provodite u saobraćajnim gužvama, što znači da motor dugo radi iako ne prelazite mnogo kilometara – to isto predstavlja teške uslove rada, pa bi filter vazduha trebalo češće menjati.

Razlike od zemlje do zemlje ili od regiona do regiona

Neki proizvođači daju različite preporuke za različite zemlje ili regione. Konkretno, u uputstvu za Hyundai i10 benzinac iz 2008. godine piše da se filter menja:

a) na 12 meseci ili 15.000 km u Kini, Indiji i Bliskom istoku

b) na 36 meseci ili 45.000 km u drugim zemljama, ali da se na 12 meseci ili 15.000 km proverava i po potrebi menja

Još je mnogo primera, ali nećemo ih navoditi – suština je u tome da bi filter vazduha trebalo proveravati i menjati ukoliko je potrebno.

Da li je prljav filter opasan po motor?

Da, naravno – prljav, tj. zapušen filter vazduha može zaista negativno da utiče na rad motora i to na razne načine. Negativni efekati zavise od raznih faktora:

a) koliko je filter prljav

b) koliko mu je ugrožena propusna moć

c) o kakvom motoru je reč – gorivo, ubrizgavanje, način upravljanja rada motorom, da li ima turbo punjač ili je atmosferski... Generalno, savremeniji motori će se na razne načine lakše prilagoditi redukovanom protoku vazduha, odnosno kompjuter će se pobrinuti da sagorevanje i dalje bude optimalno, dok su motori starijih generacija "ugroženiji"

d) možda će se pad snage zbog prljavog filtera osetiti samo pri graničnim opterećenjima, kada motor vuče najviše vazduha, dok će u svakodnevnoj vožnji biti neprimetan

Uglavnom, to što nikada niste čuli da je nekome stradao motor ili neka prateća komponenta zbog prljavog filtera, ne znači da posledica nema. Posledica ima, itekako, samo što ne mogu da se primete odmah.

Čišćenje filtera?

Može li običan filter da se očisti? Ponavljamo, govorimo o običnom, klasičnom filteru. Naš odgovor je - ne.

Istina, teoretski može da se čisti kompresorom ili na neki drugi način, ali to ne preporučujemo zbog mogućnosti oštećenja.

Ukoliko ga "izduvate" kompresorom, postoji mogućnost da ga oštetite, pa njegovi delovi mogu da završe i u motoru, što je posebno rizično kod motora sa turbopunjačem.

Problem koji svi zaboravljaju

Intervali zamene koji su propisani od strane proizvođača odnose se na originalne filtere. Onakve i one koji se ugrađuju ili kupuju u ovlašćenim servisima. Međutim, pošto malo koji vozač koristi originalni filter vazduha za auto koji nije u garanciji, često se koriste zamenski filteri.

Ne savetujemo da kupujete najjeftinije filtere, već jednostavno skrećemo pažnju da treba paziti šta se kupuje i gde se kupuje. Ukoliko već kupujete jeftinije zamenske filtere, pametno je da značajno skratite period zamene.

Treba da znate da nije u pitanju samo to koliko dobro će filter da filtrira vazduh, već i kolika je propusna moć filtera i koliko je izdržljiv sam materijal, pošto ne želite da se raspadne i da zatim njegovi delovi krenu preko usisnih i izduvnih ventila dalje ka turbopunjaču!

Zaključak

Pročitajte u uputstvu i deo u vezi otežanih uslova vožnje (ili kako god se to naziva kod različitih marki), pa uzmite u obzir i taj deo priče. Videćete da filter vazduha treba proveravati i skraćivati interval zamene ako treba.

I naglašavamo ovaj deo zbog uobičajenog argumenta u stilu: "Ako su inženjeri koji su napravili taj auto/motor propisali da se filter vazduha menja na 60.000 km, odakle vam pravo da tvrdite kako taj filter mora da se menja na 20.000 ili 30.000 km???"

Možemo samo da kažemo da ne verujete slepo inženjerima, serviserima ili nama, već da sami proverite i odlučite kada bi trebalo da menjate filter vazduha.

