da li ste znali?

Kako se rešiti rđe na autu?

Kada neko kupi novo vozilo sa garancijom protiv korozije, očekuje da za to vreme neće imati problema sa rđom. I zaista, to se čini logičnim: kvalitetna limarija i dobra zaštita treba da spreče rđanje. I kod polovnjaka situacija je slična – trenutni vlasnik često ocenjuje da je "limarija solidna", jer je garancija tu da garantuje pouzdanost. Međutim, često dolazi do razočaranja.

Garancija pokriva samo koroziju iznutra

Važna napomena: ova garancija se odnosi isključivo na koroziju koja počinje iznutra – bez ikakvog spoljašnjeg oštećenja. Drugim rečima, ako se pojavi rđa na mestu koje je neoštećeno (npr. ispod boje, bez ogrebotina ili udaraca), pokriveno je garancijom. Ali ako je došlo do ogrebotine ili udarca, pa je boja ili lak "probijen" i nakon toga se pojavi korozija – garancija ne važi.

Kako se rešiti rđe na autu?

Kako se može formirati skrivena korozija?

Ovakav defekt najčešće nastaje zbog greške u proizvodnji ili nesavršenog materijala:

Komad lima mogao je da bude hemijski kontaminiran ili već korodirao.

Ako pre nanošenja antikorozivnog sloja i boje nije dobro očišćen, rđa može da se razvije ispod površine. Garancija na boju nije ista kao zaštita protiv korozije

Ove dve garancije su potpuno odvojene – garancija na boju (lak) i anticorozivna garancija su različiti pojmovi. Proizvođači najčešće nude 8 do 12 godina garancije protiv korozije. Vozilo mora redovno da se servisira u ovlašćenom servisu i nakon isteka osnovnog garantnog roka – u suprotnom, garancija se gubi.

Izuzeci: neki proizvođači dopuštaju da se nakon isteka osnovnog roka servis nastavi van ovlašćenog servisa, ali uz obavezan godšnji pregled karoserije kod ovlašćenog servisa. Nema ograničenja po kilometraži – garancija važi bez obzira koliko je auto prešao.

Šta se dešava ako se pojavi rđa?

Šta se dešava ako se pojavi rđa?

Ako je garancija i dalje važeća, proizvođač ili serviser otklanja problem bez troška za vlasnika. Ipak, prvo se mora utvrditi da li je uzrok stvarna proizvodna greška, a ne posledica spoljašnjeg oštećenja. Ako je karoserija prethodno popravljana nakon nezgode, važno je da to bude urađeno u ovlašćenom servisu. Ako se rđa pojavi kasnije, odgovornost pada na servis, jer garancija još važi.

Šta nije pokriveno ovom garancijom?

Pogled odozdo – delovi poput izduvnog sistema, oslanjanja i slične kundak komponente ne pokrivaju se garancijom. Rđa koja nastane zbog soli, blata, snega i slično je normalna i uglavnom bezopasna.

Par saveta za kupce – novi i polovni automobili

Novi automobili: Pre kupovine pitajte koji je tačno period antikorozivne garancije, i proverite da li su jasni uslovi za njeno korišćenje u servisnoj knjižici. Ako nešto nije jasno, tražite objašnjenje – sitna slova i dodatne zvezdice mogu biti presudni.

Polovni automobili: Raspitajte se detaljno kod prodavca o uslovima garancije i da li je još uvek važeća. Ako nije upoznat sa situacijom, insistirajte na proveri u ovlašćenom servisu.

