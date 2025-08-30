Nova Volkswagen generacija bestselera donosi kvalitet i inovacije: Evo kolika će mu biti početna cena (VIDEO)
Volkswagen je predstavio potpuno novu generaciju svog popularnog SUV modela, T-Roc. Ovaj model, koji je od 2017. godine prodat u više od dva miliona primeraka širom sveta, sada stiže sa modernim dizajnom, inovativnim pogonskim sistemima i tehnologijama preuzetim iz viših klasa. Unutrašnjost donosi vrhunski kvalitet materijala, digitalni kokpit sa ekranom do 13 inča i ambijentalno osvetljenje koje stvara atmosferu salona.
Prodaja u Nemačkoj je počela 28. avgusta, dok je zvaničan početak na tržištu planiran za novembar.Početna cena u Nemačkoj biće 30.845 evra za model 1.5 eTSI sa 85 kW (115 KS).
Dizajn
Druga generacija T-Roc-a donosi 12 cm dužu karoseriju u odnosu na prethodnika, čime se postiže izraženiji sportski dizajn sa kupe siluetom pozadi.
Standardno su ugrađena LED prednja svetla, dok su kao opcija dostupna IQ.LIGHT Matrix LED svetla povezana sa osvetljenim VW logotipom na prednjoj masci. Zadnji deo vozila donosi LED traku sa crvenim osvetljenim logotipom.
Unutrašnjost i digitalno iskustvo
Kabina je značajno unapređena, sa mekanim površinama i novim materijalima koji stvaraju premium utisak. Digitalni infotainment ekran ima dijagonalu do 13 inča, dok ambijentalno osvetljenje stvara prijatnu lounge atmosferu. Opcioni head-up displej omogućava projekciju brzine i navigacije direktno na vetrobransko staklo.
Putnici pozadi sada imaju više prostora zahvaljujući većim dimenzijama vozila, a zapremina prtljažnika povećana je na 475 litara.
Tehnologija i sistemi asistencije
Novi T-Roc koristi MQB evo platformu, kao i modeli Tiguan i Tayron. Zahvaljujući tome dostupan je unapređeni Travel Assist sistem sa podrškom za automatsku promenu trake i prilagođavanje ograničenjima brzine. Po prvi put u T-Roc-u dostupan je Park Assist Pro, sa memorijom koja omogućava potpuno automatsko parkiranje na distanci do 50 metara, uz kontrolu putem pametnog telefona. Kao opcija dostupan je i Exit Warning sistem koji upozorava putnike prilikom otvaranja vrata.
Pogonski sistemi
Na evropskom tržištu novi T-Roc dolazi isključivo sa inovativnim hibridnim benzinskim motorima. Ponuda startuje sa 48V blagim hibridima 1.5 eTSI sa 85 kW (116 KS) i 110 kW (150 KS). Kasnije će uslediti i full-hybrid sistemi nove generacije, uvek sa prednjim pogonom. Za zahtevnije kupce, biće dostupan i 2.0 TSI sa 4MOTION pogonom i blagim hibridom, dok je T-Roc R planiran kao najjača sportska verzija. Svi modeli koriste 7-stepeni DSG menjač.
Verzije i boje
Nova ponuda opreme jasno je strukturisana u četiri verzije: Trend (osnovna), Life (udobnost i funkcionalnost), Style (dizajn i tehnologija) i R-Line (sportskI izgled). Kupci mogu birati između šest boja: Pure White, Wolf Grey, Canary Yellow, Flamed Red, Celestial Blue i Grenadilla Black, uz opciju dvobojnog crnog krova.
Proizveden u fabrici Palmela u Portugalu, novi Volkswagen T-Roc nastavlja tradiciju jednog od najuspešnijih SUV modela brenda. Sa unapređenim dizajnom, prostranijom unutrašnjošću, novim hibridnim motorima i sistemima asistencije, T-Roc učvršćuje svoju poziciju kao ključni model u VW SUV portfoliju.
Video: Volkswagen ID.Buzz