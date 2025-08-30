Slušaj vest

Volkswagen je predstavio potpuno novu generaciju svog popularnog SUV modela, T-Roc. Ovaj model, koji je od 2017. godine prodat u više od dva miliona primeraka širom sveta, sada stiže sa modernim dizajnom, inovativnim pogonskim sistemima i tehnologijama preuzetim iz viših klasa. Unutrašnjost donosi vrhunski kvalitet materijala, digitalni kokpit sa ekranom do 13 inča i ambijentalno osvetljenje koje stvara atmosferu salona.

Foto: Volkswagen AG

Prodaja u Nemačkoj je počela 28. avgusta, dok je zvaničan početak na tržištu planiran za novembar.Početna cena u Nemačkoj biće 30.845 evra za model 1.5 eTSI sa 85 kW (115 KS).

Foto: Volkswagen AG

Dizajn

Druga generacija T-Roc-a donosi 12 cm dužu karoseriju u odnosu na prethodnika, čime se postiže izraženiji sportski dizajn sa kupe siluetom pozadi.

VW T-Roc Izvor: VW AG

Standardno su ugrađena LED prednja svetla, dok su kao opcija dostupna IQ.LIGHT Matrix LED svetla povezana sa osvetljenim VW logotipom na prednjoj masci. Zadnji deo vozila donosi LED traku sa crvenim osvetljenim logotipom.

Foto: Volkswagen AG

Unutrašnjost i digitalno iskustvo

Kabina je značajno unapređena, sa mekanim površinama i novim materijalima koji stvaraju premium utisak. Digitalni infotainment ekran ima dijagonalu do 13 inča, dok ambijentalno osvetljenje stvara prijatnu lounge atmosferu. Opcioni head-up displej omogućava projekciju brzine i navigacije direktno na vetrobransko staklo.

Foto: Volkswagen AG

Putnici pozadi sada imaju više prostora zahvaljujući većim dimenzijama vozila, a zapremina prtljažnika povećana je na 475 litara.

Foto: Volkswagen AG

Tehnologija i sistemi asistencije

Novi T-Roc koristi MQB evo platformu, kao i modeli Tiguan i Tayron. Zahvaljujući tome dostupan je unapređeni Travel Assist sistem sa podrškom za automatsku promenu trake i prilagođavanje ograničenjima brzine. Po prvi put u T-Roc-u dostupan je Park Assist Pro, sa memorijom koja omogućava potpuno automatsko parkiranje na distanci do 50 metara, uz kontrolu putem pametnog telefona. Kao opcija dostupan je i Exit Warning sistem koji upozorava putnike prilikom otvaranja vrata.

Foto: Volkswagen AG

Pogonski sistemi

Na evropskom tržištu novi T-Roc dolazi isključivo sa inovativnim hibridnim benzinskim motorima. Ponuda startuje sa 48V blagim hibridima 1.5 eTSI sa 85 kW (116 KS) i 110 kW (150 KS). Kasnije će uslediti i full-hybrid sistemi nove generacije, uvek sa prednjim pogonom. Za zahtevnije kupce, biće dostupan i 2.0 TSI sa 4MOTION pogonom i blagim hibridom, dok je T-Roc R planiran kao najjača sportska verzija. Svi modeli koriste 7-stepeni DSG menjač.

Foto: Volkswagen AG

Verzije i boje

Nova ponuda opreme jasno je strukturisana u četiri verzije: Trend (osnovna), Life (udobnost i funkcionalnost), Style (dizajn i tehnologija) i R-Line (sportskI izgled). Kupci mogu birati između šest boja: Pure White, Wolf Grey, Canary Yellow, Flamed Red, Celestial Blue i Grenadilla Black, uz opciju dvobojnog crnog krova.

Foto: Volkswagen AG

Proizveden u fabrici Palmela u Portugalu, novi Volkswagen T-Roc nastavlja tradiciju jednog od najuspešnijih SUV modela brenda. Sa unapređenim dizajnom, prostranijom unutrašnjošću, novim hibridnim motorima i sistemima asistencije, T-Roc učvršćuje svoju poziciju kao ključni model u VW SUV portfoliju.

