Malo šta u vožnji ume da zbuni vozače kao trenutak kada se na semaforu upali žuto svetlo. Da li stati ili proći, da li dodati gas ili naglo zakočiti – dilema je svakodnevna, a greška u toj sekundi može da izazove ozbiljan problem.

I dok mnogi misle da je žuto samo "signal za ubrzanje" ili neka vrsta preporuke, zakon je zapravo sasvim precizan.Zakon o bezbednosti saobraćaja jasno određuje kako vozači moraju da se ponašaju kada se pojavi ovo svetlo, a kazne za one koji ga ignorišu nisu bezazlene.

Prema Zakonu, kada se upali žuto svetlo, vozač je dužan da se zaustavi, osim ako se vozilo već toliko približilo semaforu da bi zaustavljanje bilo nebezbedno.

U tom slučaju dozvoljeno je nastaviti vožnju, ali uz povećan oprez.

Poseban slučaj je kada žuto svetlo treperi. Tada ono ne znači slobodan prolaz, već obavezuje vozača da smanji brzinu, vozi sa posebnom pažnjom i propusti i pešake i vozila sa kojima se ukršta.

Kazna od 20.000 do 40.000 dinara

Za prolazak kroz žuto svetlo, iako mnogi misle da je "blaži" prekršaj, predviđene su ozbiljne kazne.Novčana kazna iznosi od 20.000 do 40.000 dinara, ili kazna zatvora do 30 dana, uz šest kaznenih poena i zabranu upravljanja vozilom u trajanju od najmanje tri meseca.

Ukoliko se prekršaj dogodi u otežavajućim okolnostima – na primer, ako se time ugrozi bezbednost ili izazove saobraćajna nezgoda – kazna raste na 40.000 do 60.000 dinara ili do 60 dana zatvora, uz iste dodatne mere.

S druge strane, prolazak kroz crveno svetlo nosi još teže posledice – od viših novčanih kazni, preko većeg broja kaznenih poena, do oduzimanja vozačke dozvole na duži vremenski period.

