Audi je ove nedelje predstavio treću generaciju svog najprodavanijeg kompakt SUV-a, novi Audi Q3. Sa više od dva miliona prodatih vozila širom sveta od prve generacije, Q3 se pozicionirao kao ključni model u portfoliju brenda. Nova generacija donosi snažniji dizajn, najnoviju tehnologiju, unapređenu efikasnost i veću digitalnu povezanost.

Foto: AUDI AG

Dizajn i spoljašnji izgled

Novi Audi Q3 dolazi u dve verzije, SUV i Sportback. Dinamične proporcije, široka maska hladnjaka i oštre linije naglašavaju snažan karakter vozila. Sportback varijanta donosi još nižu liniju krova, što vozilu daje kupe izgled i izražen sportski karakter.

Foto: AUDI AG

Osvetljenje i inovacije

Po prvi put u kompaktnom segmentu, Audi uvodi digitalna Matrix LED svetla sa mikro-LED tehnologijom. Ova inovacija obezbeđuje znatno bolje osvetljenje puta, jači kontrast i povećanu bezbednost u vožnji. Dnevna LED svetla sa 23 segmenta po strani omogućavaju prepoznatljive svetlosne potpise, dok su pozadi dostupna OLED svetla sa potpisom osvetljenih prstenova.

Foto: AUDI AG

Unutrašnjost i digitalno iskustvo

Kabina je potpuno redizajnirana, sa panoramskim digitalnim ekranom koji uključuje 12,8-inčni MMI ekran na dodir i 11,9-inčni digitalni kokpit. Audi prenosi iskustvo digitalne scene iz većih modela u kompaktni segment. Pored toga, Audi Assistant sa veštačkom inteligencijom omogućava prirodno glasovno upravljanje brojnim funkcijama.

Foto: AUDI AG

Pogon i performanse

Ponuda motora uključuje efikasne benzinske i dizel agregate, blage hibride i novi plug-in hibrid koji razvija ukupno 200 kW (272 KS) i omogućava vožnju na električni pogon do 119 kilometara. Novi adaptivni sistem oslanjanja sa dvoventilskim amortizerima pruža optimalan balans između udobnosti i sportskog karaktera.

Foto: AUDI AG

Cena i dostupnost

Prodaja treće generacije Audija Q3 počinje u oktobru 2025. godine u Nemačkoj i Evropi.Osnovni model Audi Q3 SUV TFSI 110 kW startovaće sa cenom od 44.600 evra, dok će Sportback verzija stajati od 46.450 evra, u Nemačkoj. Plug-in hibrid SUV e-hybrid biće dostupan od 49.300 evra, a Sportback e-hybrid od 51.150 evra.

Foto: AUDI AG

Novi Audi Q3 kombinuje moderan dizajn, digitalne inovacije i efikasne pogonske sisteme, učvršćujući svoju poziciju kao jedan od najvažnijih modela u premijum kompaktnom segmentu.

Tehnički podaci – Audi Q3 SUV i Sportback Foto: Printscreen

