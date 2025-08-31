Stiže novi Audi Q3: Svestran, sportski i digitalno povezan, a evo kad kreće prodaja i kolika mu je cena (FOTO)
Audi je ove nedelje predstavio treću generaciju svog najprodavanijeg kompakt SUV-a, novi Audi Q3. Sa više od dva miliona prodatih vozila širom sveta od prve generacije, Q3 se pozicionirao kao ključni model u portfoliju brenda. Nova generacija donosi snažniji dizajn, najnoviju tehnologiju, unapređenu efikasnost i veću digitalnu povezanost.
Dizajn i spoljašnji izgled
Novi Audi Q3 dolazi u dve verzije, SUV i Sportback. Dinamične proporcije, široka maska hladnjaka i oštre linije naglašavaju snažan karakter vozila. Sportback varijanta donosi još nižu liniju krova, što vozilu daje kupe izgled i izražen sportski karakter.
Osvetljenje i inovacije
Po prvi put u kompaktnom segmentu, Audi uvodi digitalna Matrix LED svetla sa mikro-LED tehnologijom. Ova inovacija obezbeđuje znatno bolje osvetljenje puta, jači kontrast i povećanu bezbednost u vožnji. Dnevna LED svetla sa 23 segmenta po strani omogućavaju prepoznatljive svetlosne potpise, dok su pozadi dostupna OLED svetla sa potpisom osvetljenih prstenova.
Unutrašnjost i digitalno iskustvo
Kabina je potpuno redizajnirana, sa panoramskim digitalnim ekranom koji uključuje 12,8-inčni MMI ekran na dodir i 11,9-inčni digitalni kokpit. Audi prenosi iskustvo digitalne scene iz većih modela u kompaktni segment. Pored toga, Audi Assistant sa veštačkom inteligencijom omogućava prirodno glasovno upravljanje brojnim funkcijama.
Pogon i performanse
Ponuda motora uključuje efikasne benzinske i dizel agregate, blage hibride i novi plug-in hibrid koji razvija ukupno 200 kW (272 KS) i omogućava vožnju na električni pogon do 119 kilometara. Novi adaptivni sistem oslanjanja sa dvoventilskim amortizerima pruža optimalan balans između udobnosti i sportskog karaktera.
Cena i dostupnost
Prodaja treće generacije Audija Q3 počinje u oktobru 2025. godine u Nemačkoj i Evropi.Osnovni model Audi Q3 SUV TFSI 110 kW startovaće sa cenom od 44.600 evra, dok će Sportback verzija stajati od 46.450 evra, u Nemačkoj. Plug-in hibrid SUV e-hybrid biće dostupan od 49.300 evra, a Sportback e-hybrid od 51.150 evra.
Novi Audi Q3 kombinuje moderan dizajn, digitalne inovacije i efikasne pogonske sisteme, učvršćujući svoju poziciju kao jedan od najvažnijih modela u premijum kompaktnom segmentu.
Video: Audi e5 Sportback teaser