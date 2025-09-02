Ako vidite ovo slovo na automobilu u Grčkoj, vozač vam nešto poručuje: Mnogi ne znaju značenje, a koristi se i u Srbiji
Ako ste ovog leta putovali u Grčku, verovatno ste na pojedinim automobilima primetili neobično slovo „Σ“ (sigma), odnosno „S“, zalepljeno na vetrobranskom staklu. Na društvenim mrežama pokrenula su se brojna nagađanja o tome šta ta oznaka znači, ali odgovor je zapravo vrlo jednostavan.
Oznaka za mlade vozače
Slovo „S“ nije nikakva misterija, već obavezan znak za mlade vozače u Grčkoj. Propisano je Pravilnikom o saobraćaju Republike Grčke, na osnovu odluke ministarstva iz 2021. godine.
Ova oznaka se odnosi isključivo na vozače od 17 godina koji poseduju privremenu vozačku dozvolu i kojima je tokom vožnje obavezan pratilac – iskusan vozač.
Kako izgleda znak „S“?
Prema grčkom zakonu, vozači sa probnom dozvolom moraju na zadnjem staklu automobila da postave znak sa slovom „S“, na beloj pozadini i u dimenzijama 12 x 15 centimetara. Oznaka mora biti jasno vidljiva drugim učesnicima u saobraćaju
Svrha ovog znaka je da upozori ostale vozače da za volanom sedi osoba koja je još uvek u fazi obuke i nema potpuno razvijeno vozačko iskustvo, piše portal Alfavita.
Šta se menja posle 18. godine?
Oznaka „S“ ostaje na automobilu dok mladi vozač ne napuni 18 godina i ne dobije regularnu vozačku dozvolu. Tada se znak menja i umesto „S“ koristi se oznaka „N“ koja označava „novog“ vozača – osobu sa redovnom, ali još uvek svežom dozvolom.
Šta važi u Srbiji?
I u Srbiji postoji slična praksa. Još od 2011. godine, vozači sa probnom dozvolom moraju imati posebnu oznaku – ćirilično slovo „P“ koje označava početnika.
Oznaka je kvadratnog oblika (100 x 100 mm), bele boje sa crnom ivicom. U sredini su dva preklopljena petougla – jedan crveni i jedan plavi – preko kojih je ispisano belo slovo „P“. Nalepnica se postavlja u gornji levi ugao prednjeg i zadnjeg vetrobrana, sa unutrašnje strane vozila.
Automobil sa probnom vozačkom dozvolom mora imati ovu oznaku i sa prednje i sa zadnje strane. Najčešće se dobija u auto-školama nakon položenog ispita.
Ukoliko vozač ne postavi propisanu oznaku, kazna iznosi 3.000 dinara – i za vozača i za lice koje ga nadzire tokom vožnje.
