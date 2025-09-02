Curenje ulja na motoru i rešenje uz pomoć aditiva

Skoti Kilmer, dugogodišnji automehaničar, podelio je praktičan savet za vozače koji se suočavaju sa uobičajenim problemom – curenjem ulja. U svom najnovijem videu, Kilmer preporučuje proizvod koji košta oko 25 funti ( oko 3.300 dinara) i može brzo rešiti problem.

Poznat po svojim korisnim savetima o tome kako smanjiti troškove održavanja automobila i sprečiti skupe kvarove, Kilmer preporučuje upotrebu posebnog aditiva za zaptivanje gumenih zaptivki.

„Danas ću vam pokazati kako mala bočica zaptivača može popraviti curenje ulja u vašem automobilu. Proizvod je providan, ali nije voda – to je tečni polimer. Ako ga sipate u motor sa curenjem ulja kroz gumene zaptivke, može ih obnoviti i zaustaviti curenje“, objašnjava Kilmer.

Iako ovaj aditiv neće popraviti oštećene metalne delove, kao što su istrošene zaptivke, efikasan je u zaptivanju malih curenja u gumenim komponentama, što je neprocenjivo za automobile kojima je hitno potrebno očuvanje podmazivanja motora.

Vozači širom sveta se sve više okreću ovim bočicama aditiva, koje se mogu naći u prodavnicama auto-delova za oko 25 funti. Jednostavno dodajte malu količinu u motorno ulje, ulje za menjač ili ulje za servo upravljač da biste rešili manje probleme bez potrebe da idete kod mehaničara.

Kilmer naglašava da, iako ovi proizvodi mogu biti efikasni za manja curenja, oni nisu zamena za ozbiljne popravke. „Možete ga dodati u motorno ulje ili čak u sistem servo upravljača i neće škoditi, ali zapamtite – ovo nije čudotvorni proizvod“, upozorava Kilmer.

Dodaje da za ozbiljne kvarove zaptivki ovaj proizvod neće pomoći: „Ako je zaptivka potpuno polomljena ili je ispala iz svog mesta, ovo neće ništa popraviti. Ali, recimo da zadnja glavna zaptivka motora curi, pokušati prvo ovo je svakako bolje nego izvaditi motor iz automobila i zameniti ga!“

Mnogi vozači paniče kada vide ulje u motornom prostoru, ne traže drugo mišljenje i upadaju u zamku. Zbog toga je prevara curenja ulja posebno profitabilna za mehaničare koji nisu stranci za varanje klijenata.

