da li ste znali

da li ste znali

Slušaj vest

Ferarijev znak raspoznaje se širom sveta – crni konjić koji se propinje na zadnje noge postao je sinonim za luksuz, moć i prestiž. Ipak, malo ko zna dirljivu priču koja stoji iza ovog čuvenog simbola. Dok većina ljudi pretpostavlja da je znak konja odabran kao simbol snage motora i brzine, istina vodi mnogo dalje, sve do Prvog svetskog rata i italijanskog avijatičara Frančeska Barake.

Priča o Frančesku Baraki – heroju italijanskog neba

Logo Ferari Foto: Fluger René / ČTK / Profimedia

Grofić Frančesko Baraka bio je najpoznatiji italijanski pilot-lovac u Velikom ratu, zaslužan za čak 34 vazdušne pobede. Njegov avion krasio je crni konj koji se propinje – simbol sreće, hrabrosti i zaštite u borbi. Baraka je poginuo 1918. godine, ali je njegov znak nastavio da živi. Njegova majka, grofica Paolina, kasnije je predložila mladom Encu Ferariju da usvoji konjića kao amblem svoje trkačke ekipe.

Kako je Enco Ferari pretvorio simbol hrabrosti u simbol luksuza

Enco Ferari, rođen 1898. godine, osnovao je svoju kompaniju 1939. godine. Na predlog Barakine majke, usvojio je crnog konjića i dodao mu prepoznatljivu žutu pozadinu – u čast rodnog grada Modene. Tako je znak koji je nekada bio simbol borbenog duha postao amblem jedne od najprestižnijih automobilskih kompanija na svetu.

Slika Enca Ferarija u muzeju Ferari Foto: Giovanni Tagini / Alamy / Profimedia

Kako objašnjava Filip Ratol iz kompanije Discount Equestrian za :

„Konjić koji se propinje zapravo potiče od Frančeska Barake, najboljeg italijanskog pilota u Prvom svetskom ratu. Baraka ga je naslikao na avionu za sreću, a posle njegove smrti, njegova majka predložila je Encu Ferariju da ga usvoji kao amblem. Konj nije prvobitno predstavljao brzinu, već čast, hrabrost i dobru sreću.“

Od ratnog simbola do znaka luksuza

Uprkos korenima u ratnoj simbolici, Ferarijev znak danas je postao globalna ikona luksuznog života, bogatstva i uspeha. Na društvenim mrežama se i dalje vodi rasprava o njegovom pravom poreklu, jer mnogi tek naknadno otkrivaju ovu skrivenu priču.

Jedan korisnik Redita napisao je:

Frančesko Baraka, italijanski pilot iz Prvog svetskog rata Foto: History and Art Collection / Alamy / Profimedia

„Danas sam naučio da je čuveni Ferarijev konjić povezan sa pilotom iz Prvog svetskog rata. Njegov prijatelj mu je dao ogrlicu sa konjem pre nego što je poginuo u vazdušnoj borbi.“

Drugi su dodali da „taj prijatelj nije bio bilo ko – već Frančesko Baraka, najpoznatiji italijanski vazduhoplovni as“. Jedan korisnik se nadovezao:

„Konj je bio naslikan i na njegovom avionu. Jedna od retkih srednjih aeronautičkih škola u Italiji danas nosi njegovo ime.“

Na kraju, neko je kratko zaključio:

„Frančesko Baraka je bio prava legenda.“

Bonus video: Ferari SF90 Stradale