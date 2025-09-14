Slušaj vest

Razlog za raspravu je nova odluka opštine koja predviđa kazne za zalupljivanje vratima automobila, ali i za nepotrebno ostavljanje upaljenog motora. Dok jedni smatraju da su pravila preko potrebna, drugi ih vide kao preterivanje i povod za podsmeh. A iza svega se krije mnogo ozbiljnija namera vlasti.

Naime, opštinsko veće je u četvrtak uveče jednoglasno usvojilo pravila o "buci koju prave vozila", kako je potvrdio gradonačelnik Markus Kohler.

"To je prosto buka"

Jedna 77-godišnja žena opisuje buku od treskanja vrata kao "bezobraznu i bezobzirnu", te govori da joj stanovanje u samom centru Erdmanhauzen stvara nelagodu.

Ispred zgrade se nalaze parking mesta na kojima mnogi meštani takođe na kratko ostavljaju i svoja upaljena vozila, što takođe stvara neprijatnosti.

"To je prosto buka", kaže penzionerka koja podržava nove propise.

"Kako bi inače zatvorili vrata?"

Ipak, mnogi stanovnici Erdmanhausena smatraju pravila preteranim.

"To je glupost", kaže jedan muškarac.

"Kako bi inače zatvorili vrata?", pita se drugi.

Jedna 19-godišnjakinja smatra da su kazne za ovako nešto nepotrebne, tvrdeći da sada namerno "treska" vratima.

Glavni fokus je na motorima

Ipak, ono što se većini ljudi sviđa jeste propis novog zakona o nepotrebnom ostavljanju motora upaljenim. I ovo bi moglo rezultirati kaznom u budućnosti jer se radi o jednoj od glavnih briga opštine.

Kako objašnjava Verena Fišer, šefica komunalne uprave, kontrole su pokazale da je to u prošlosti povremeno prijavljivano od strane meštana. Gradonačelnik Kohler dodaje da se ovim, između ostalog, promoviše i zaštita životne sredine.

Osnova za ovu odredbu je obrazac Udruženja opština Baden-Virtemberga, koji se može uključiti u policijsku uredbu "po lokalnoj potrebi".

Kako gradonačlenik navodi, Erdmanhauzen nije jedini primer. Neke opštine i gradovi na jugozapadu Nemačke već su usvojili slična pravila, uključujući Beninghejm i Kornvestajm. Obe administracije u okrugu Ludvigburg navode da do sada nije izrečena nijedna kazna za predugo puštanje motora ili lupanje vratima vrata.

"Buka je u osnovi veoma subjektivan osećaj, zbog čega je teško proceniti kada zaista postoji narušavanje mira", kažu iz grada Beninghejm.

"Obično je dovoljno da službenik komunalne uprave (GVD) opomene građane", navode iz Kornvesthajma.

Kazna od oko 80 evra

Praktična primena u Erdmanhauzenu još uvek nije jasna, jer kako navodi Fišer, nedostaju iskustva.

"Kontrole će se, u početku, sprovoditi kao i sve druge – ako GVD primeti vozilo sa uključenim motorom čiji vlasnik nije prisutan, može reagovati. Da li će se dati usmena opomena ili kazna, odlučivaće se pojedinačno. U važećem katalogu kazni, nepotrebno stvaranje buke ili emisija izduvnih gasova kažnjava se sa 80 evra"

Zabranjeno je i preglasno zatvaranje garažnih vrata

Paragraf "buka od vozila" odnosi se, prema Udruženju opština, prvenstveno na buku koja dolazi sa privatnih parcela.

Za buku na javnim saobraćajnicama važi Zakon o saobraćaju, u kojem je saveznim zakonom zabranjeno nepotrebno puštanje motora i lupanje vratima vozila.

Takođe, od 14. maja 2023., pravilima je zabranjeno praviti nepotrebnu buku prilikom istovara i utovara automobila ili nepotrebno korišćenje sirene. A bicikli sa pomoćnim motorom i motociklistički motori ne smeju se paliti u dvorištima, prolazima ili unutrašnjim prostorima stambenih zgrada. Zabranjeno je i preglasno zatvaranje garažnih vrata.

