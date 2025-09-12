Slušaj vest

Mnogi vozači veruju da kuka za vuču dodatno štiti njihov automobil, posebno u slučaju sudara. Međutim, istina je potpuno drugačija – istaknuta kuka zapravo može izazvati još veću štetu na drugom vozilu prilikom udara od pozadi. Osiguravajuće kuće to dobro znaju, pa štetu često procenjuju višom nego što bi bila da kuke nije bilo, a troškovi mogu pasti upravo na vas.

Kazne i zakonski propisi

U pojedinim zemljama vožnja sa kukom koja se ne koristi nije samo nepoželjna, već i zabranjena.Kazne za ovakvu praksu mogu biti visoke, pa se preporučuje da uvek proverite lokalne propise pre nego što sednete za volan.

automehaničar skida kuku za vuču sa automobila
Foto: Palmboom fotografie / Alamy / Profimedia

Na primer, u mnogim evropskim državama poput Nemačke, Austrije, Rumunije, Mađarske i Bugarske vožnja sa kukom uglavnom nije zabranjena, ali postoji strogo pravilo da ne sme zaklanjati registarsku tablicu ili svetla. Ipak, regulative se razlikuju od zemlje do zemlje, pa je uklanjanje kuke kada je ne koristite najbezbednije i najjednostavnije rešenje.

Ne propustiteDruštvoKOŠTAĆE VAS PARA I ŽIVACA:Zbog kuke nećete moći da registrujete automobil
profimedia0358216708.jpg

Sigurnosni rizici

Kuka za vuču nije samo nepraktična, već i potencijalno opasna. Istaknuta metalna konstrukcija predstavlja ozbiljan rizik za pešake i bicikliste, jer u slučaju sudara može izazvati teške povrede. Pored toga, otežava parkiranje i vožnju unazad, povećavajući rizik od oštećenja drugih vozila.

Ne propustiteAutoAko vidite ovo slovo na automobilu u Grčkoj, vozač vam nešto poručuje: Mnogi ne znaju značenje, a koristi se i u Srbiji
IMG_20250717_094416.jpg
AutoMože biti opasno: 5 stvari koje nikako ne treba ostavljati u autu kad su visoke temperature!
profimedia-1011718869.jpg
eupravozatoAutomehaničar otkrio koji je automobil najsigurniji na svetu: Zovu ga tvrđavom na točkovima, a proizveden je u Evropi
9626.jpg
MondoKupujete polovni auto, obratite pažnju na sumnjivu brojku: Stručnjak otkrio "omiljenu" kilometražu za vraćanje
1124945.jpg

 Bonus video: čemu sve šteti upaljeni start-stop sistem u automobilu?

Čemu sve šteti upaljen start-stop sistem u automobilu? Lista je brojna - pokreće motor čak 100 puta dnevno, a njegova vibracija može dovesti do značajnog troška Izvor: Kurir televizija