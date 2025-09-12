da li ste znali

Mnogi vozači veruju da kuka za vuču dodatno štiti njihov automobil, posebno u slučaju sudara. Međutim, istina je potpuno drugačija – istaknuta kuka zapravo može izazvati još veću štetu na drugom vozilu prilikom udara od pozadi. Osiguravajuće kuće to dobro znaju, pa štetu često procenjuju višom nego što bi bila da kuke nije bilo, a troškovi mogu pasti upravo na vas.

Kazne i zakonski propisi

U pojedinim zemljama vožnja sa kukom koja se ne koristi nije samo nepoželjna, već i zabranjena.Kazne za ovakvu praksu mogu biti visoke, pa se preporučuje da uvek proverite lokalne propise pre nego što sednete za volan.

Na primer, u mnogim evropskim državama poput Nemačke, Austrije, Rumunije, Mađarske i Bugarske vožnja sa kukom uglavnom nije zabranjena, ali postoji strogo pravilo da ne sme zaklanjati registarsku tablicu ili svetla. Ipak, regulative se razlikuju od zemlje do zemlje, pa je uklanjanje kuke kada je ne koristite najbezbednije i najjednostavnije rešenje.

Sigurnosni rizici

Kuka za vuču nije samo nepraktična, već i potencijalno opasna. Istaknuta metalna konstrukcija predstavlja ozbiljan rizik za pešake i bicikliste, jer u slučaju sudara može izazvati teške povrede. Pored toga, otežava parkiranje i vožnju unazad, povećavajući rizik od oštećenja drugih vozila.

