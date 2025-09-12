Slušaj vest

Svako ko se nađe u saobraćajnoj nezgodi, osim šoka i straha, suočava se i sa velikim pitanjem: šta reći, a šta prećutati? Prema iskustvu bivše policajke i voditeljke BBC-ja Rebeke Mejson, svaka izgovorena reč može imati ozbiljne pravne i finansijske posledice.

Ona je i sama doživela težak sudar i ističe da čak i naizgled bezazlena fraza poput „žao mi je“ može biti pogrešno shvaćena – kao priznanje krivice. To osiguravajuće kuće često koriste da odbiju naknadu štete. Kraljevski automobilski klub (RAC) potvrđuje da izvinjenje, iako izrečena iz pristojnosti, može postati ključan dokaz protiv va, piše Jutarnji.

Foto: Screenshot RTS

Kako treba postupiti posle nesreće?

Stručnjakinja savetuje da ostanete pribrani i fokusirani na konkretne korake, a ne na objašnjenja ili opravdanja:

Odmah zaustavite vozilo – nastavak vožnje posle sudara predstavlja krivično delo.

Ugasite motor i uključite sva četiri migavca.

Proverite da li ima povređenih i pozovite hitnu pomoć u slučaju povreda, blokiranog puta, sumnje na alkohol/drogu ili ako mislite da je sudar namerno izazvan.

i pozovite hitnu pomoć u slučaju povreda, blokiranog puta, sumnje na alkohol/drogu ili ako mislite da je sudar namerno izazvan. Putnike obavezno premestite na sigurno, van kolovoza.

Razmenite podatke sa drugim vozačem: ime, prezime, adresu i registraciju vozila.

ime, prezime, adresu i registraciju vozila. Fotografisanje oštećenja i zapisivanje svih detalja može biti presudno. Ako postoji, iskoristite i snimke sa „dashcam“ kamera.

Foto: 5VISION.NEWS/Jonathan Wirth / imago stock&people / Profimedia

Još jedan čest previd

Nemojte žuriti da izjavite da ste „u redu“. Zbog adrenalina možete imati utisak da nemate povrede, iako se simptomi – naročito kod povreda vrata ili kičme – često javljaju tek posle nekoliko sati ili čak dana.

