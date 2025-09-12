Nikada ne izgovarajte ovu rečenicu ako ste učestvovali u saobraćajnoj nesreći: Policajka otkrila kad treba da zaćutite
Svako ko se nađe u saobraćajnoj nezgodi, osim šoka i straha, suočava se i sa velikim pitanjem: šta reći, a šta prećutati? Prema iskustvu bivše policajke i voditeljke BBC-ja Rebeke Mejson, svaka izgovorena reč može imati ozbiljne pravne i finansijske posledice.
Ona je i sama doživela težak sudar i ističe da čak i naizgled bezazlena fraza poput „žao mi je“ može biti pogrešno shvaćena – kao priznanje krivice. To osiguravajuće kuće često koriste da odbiju naknadu štete. Kraljevski automobilski klub (RAC) potvrđuje da izvinjenje, iako izrečena iz pristojnosti, može postati ključan dokaz protiv va, piše Jutarnji.
Kako treba postupiti posle nesreće?
Stručnjakinja savetuje da ostanete pribrani i fokusirani na konkretne korake, a ne na objašnjenja ili opravdanja:
- Odmah zaustavite vozilo – nastavak vožnje posle sudara predstavlja krivično delo.
- Ugasite motor i uključite sva četiri migavca.
- Proverite da li ima povređenih i pozovite hitnu pomoć u slučaju povreda, blokiranog puta, sumnje na alkohol/drogu ili ako mislite da je sudar namerno izazvan.
- Putnike obavezno premestite na sigurno, van kolovoza.
- Razmenite podatke sa drugim vozačem: ime, prezime, adresu i registraciju vozila.
- Fotografisanje oštećenja i zapisivanje svih detalja može biti presudno. Ako postoji, iskoristite i snimke sa „dashcam“ kamera.
Još jedan čest previd
Nemojte žuriti da izjavite da ste „u redu“. Zbog adrenalina možete imati utisak da nemate povrede, iako se simptomi – naročito kod povreda vrata ili kičme – često javljaju tek posle nekoliko sati ili čak dana.
