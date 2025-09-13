Slušaj vest

Električni trotineti postali su nezaobilazni na našim ulicama - jedni ih vole jer su brzi i praktični, drugi ih ne vole jer smetaju pešacima i vozačima, a mnogi i dalje ne znaju gde im je zapravo mesto. Da li trotinet ima prednost nad automobilom, biciklom ili pešakom? Odgovor je jednostavan - evo od čega zavisi.

Ko ima prednost - električni trotinet, bicikl ili automobil

Kako su ovi električni trotineti sve popularniji, neminovno je da nećemo moći da ih izbegnemo na ulicama. Neretko je to ko ima, a ko nema prednost izvor svađa i nesuglasica među učesnicima u saobraćaju. Instruktor vožnje Ivica Raić je razjasnio ovu nedoumicu.

- Ko ima prednost određuje se po pravilima saobraćaja. Nema veze da li je to automobil, bicikl ili trotinet. Nije saobraćajnica džungla pa da se određuje se prednost prema tome ko je veći, i samim tim da ima prednost - kaže on u razgovoru za Blic.

Prema njegovim rečima, pravila saobraćaja odnose se na sve učesnike u saobraćaju, i svi su dužni da ih poštuju.

- Ako je pešak na pešačkom, automobil mora da stane, isto kao što pešak mora da stane na crvenom svetlu semafora, kao i bilo koji drugi učesnik u saobraćaju. Svi smo mi učesnici u saobraćaju, pešaci, sva motorna vozila, bicikli i trotineti. Svi oni su dužni da se ponašaju po pravilima saobraćaja u datom trenutku - ocenjuje on.

Šta je potrebno da bi neko vozio električni trotinet

Električni trotineti su kategorisani kao lako električno vozilo, a precizna zakonska definicija glasi da je električni trotinet “motorno vozilo sa najmanje dva točka, mehaničkim upravljačem, bez mesta za sedenje, čija trajna nominalna snaga motora nije veća od 0,6 kW i čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 kilometara na sat i čija masa praznog vozila ne prelazi 35 kilograma”.

Da bi se našli u saobraćaju, električni trotineti moraju da imaju nalepnicu koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja.

A kao takvi, kako je propisao ZBS, da bi se uopšte našli u saobraćaju moraju biti “registrovani”, odnosno, moraju da poseduju nalepnicu koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja. Bez te nalepnice, smatra se da je ovo električno vozilo nelegalno ako se zatekne u saobraćaju.

Gde i kako može da se vozi trotinet Što se tiče uslova za upravljanje električnim trotinetom, pravilnik ZBS precizira sledeće: Za kretanje električnog trotineta koriste se biciklistička staza, pešačko-biciklistička staza ili biciklistička traka

Zabranjena je vožnja trotoarima na kojima nema posebnog dela za bicikliste ili dela koji je zajednički za njih i pešake

Ako ne postoje biciklističke ili pešačko-biciklističke staze (što je slučaj u većini manjih gradova Srbije), dozvoljena je vožnja kolovozom, ali samo na putu gde je brzina kretanja ograničena na najviše 30 km/h ako je vozač maloletan, odnosno, a ako je navršio 18 godina na putevima gde je ograničenje najviše 50 km/h

Prilikom upravljanja električnim trotinetom nošenje biciklističke kacige obavezno je za sve

Nošenje reflektujućeg prsluka uz kacigu obavezno za maloletnike u svim uslovima, a za ostale vozače kada se kreću na putevima

Vožnja električnih trotineta za mlađe od 14 godina zabranjena je u potpunosti

Kazne novčane, a moguće i zatvorske

Propisane uslove, naravno, prate i propisane kazne za nesavesne vozače električnih trotineta.

Po pravilniku ZBS, vožnja električnog trotineta trotoarom nije dozvoljena.

Najdrastičnija novčana kazna kreće se od 100.000 do 120.000 dinara, uz zatvorsku od 30 dana ukoliko ovo lako električno vozilo izvezete na auto-put i moto-put.

Zatvor od 30 pa na više dana predviđen je ukoliko tim vozilom nekom nanesete lake telesne povrede, dok je za nanošenje teških telesnih povreda propisana kazna zatvora od dve do osam godina. Za slučaj da vozač električnog trotineta nekog usmrti, zatvorska kazna se kreće u rasponu od dve do 12 godina.

Za vožnju električnog trotineta po moto-putu zaprećena je visoka novčana i kazna zatvora do 30 dana.

Kazna za ono što može biti najčešći prekršaj, a to je vožnja nedozvoljenom površinom, iznosi 10.000 dinara. Isti iznos kazne predviđen je i za ostale česte prekršaje trotinetdžija:

vožnja bez osvetljenja

bez reflektujućeg prsluka na kolovozu

vožnja još jedne osobe na dvotočkašu

ako ste mlađi od 14 godina i ako niste punoletni a vozite ga kolovozom

Iznosom od 10.000 dinara kazniće se i vožnja bez nalepnice koja potvrđuje da je trotinet prošao tehnički pregled i da je u praksi “registrovan”.

Kaznom od 3.000 dinara kazniće se vozač trotineta koji se na pešačko-biciklističkoj stazi kreće brzinom većom od 10 km/h, a istim iznosom kazniće se ukoliko vozi preko pešačke “zebra”, te ako ima slušalice na oba uha.

Kazna od 5.000 dinara, pak, predviđena je ako se dva ili više vozača ovih dvotočkaša kreću paralelno a ne jedan za drugim, te ako se na trotinetu prevozi predmet koji vozača ometa tokom upravljanja.

Slično vozačima automobila, kako je regulisano pravilnikom ZBS, i vozačima ovih dvotočkaša može biti privremeno oduzeto prevozno sredstvo za seriju težih prekršaja.

