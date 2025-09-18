Slušaj vest

Kod uslovnog prolaza na semaforu važi poznato pravilo - Strelica za desno dozvoljava skretanje isključivo pod striktno propisanim uslovima.

Iako je većina veoma svesna težine prekršaja, postoji i ne mali broj loših vozača koji smatraju da zelena strelica omogućava slobodan prolazak. Ovaj prekršaj je težak istovetno kao prolazak kroz crveno svetlo, ali može da se svrtsta pod nasilničku vožnju, kao što je zaletanje na pešake.

Po zakonu, uslovna strelica tačno znači da vozač može da skrene, pod uslovom da nikog ne ugrožava! Kada se upali zeleni smer, u većini slučajeva je zeleno svetlo i za pešake. U praksi često viđamo kako neko "seče" pešake jer misli da je zelena strelica dovoljna da prođe nekažnjeno ako ga zaustavi policija.

Prva greška

To je prolazak kroz ugašeno uslovno zeleno. Prolazak na crveno, kada nije uključena zelena strelica je prolazak na crveno: Kazna je 15.000 do 30.000 dinara, 6 kaznenih poena, najmanje 3 meseca zabrane upravljanja ( i još 2 meseca više ako je u vozilu bilo dete mlađe od 12 godina).

Druga greška

Zaletanje i zanemarivanje pešaka. Zelena strelica znači da možete da prođete samo ako ne ugrožavate prolaz pešacima kojima je zeleno svetlo. Za ovaj prekršaj predviđena je kazna od 15.000 do 30.000 dinara, 6 kaznenih poena, najmanje 3 meseca zabrane upravljanja ( i još 2 meseca ako je u vozilu bilo dete mlađe od 12 godina).

Treća greška

Treća greška često je i najopasnija. To je zaletanje na žuto svetlo. Nju prave najčešće bolji vozači, koji su upućeni u rad semafora, ali greške mogu biti kobne. Situacija je sledeća: Vozač nailazi na žuto svetlo i misli da će se odmah upalti uslovna strelica. Ali to nije pravilo na semaforima, koji se podešavaju na razne načine. Tada se vozač ne zaustavlja i računa da će se posle crvenog odmah upaliti zelena strelica. To je klasičan prolazak na crveno svetlo. U slučaju da vozač izazove sudar, kazna je 30.000 do 60.000 dinara ili zatvor do 60 dana, 9 kaznenih poena, najmanje 5 meseci zabrane upravljanja.

