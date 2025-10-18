Slušaj vest

Zupčasti kaiš je jedan od onih komponenti automobila koji mnogi zanemaruju, ali koji može napraviti razliku između mirnog putovanja i mehaničkog problema.

Ako ste ikada čuli da ga treba menjati na 40.000 ili 100.000 kilometara, možemo vam reći da je stvarnost mnogo složenija.

Na koliko kilometara treba menjati zupčasti kaiš

Ne postoji magična brojka. Preporuka za zamenu zupčastog kaiša nije univerzalna i zavisi od nekoliko faktora:

Neki proizvođači preporučuju zamenu između 60.000 i 90.000 kilometara, dok drugi produžuju taj termin do 120.000 kilometara. Zato je najsigurnije konsultovati se sa priručnikom vozila ili razgovarati sa pouzdanim mehaničarom koji poznaje vaš model.

Zašto je važno ne prekoračiti datum zamene

Zupčasti kaiš sinhronizuje kretanje najvažnijih delova motora. Ako se prekine ili ispadne sa mesta, može izazvati ozbiljna oštećenja: od iskrivljenih ventila do potpune destrukcije motora.

Troškovi popravke mogu biti višestruko veći od jednostavne preventivne zamene.

Faktori koji utiču na habanje

Intenzivno gradsko korišćenje: konstantna zaustavljanja i kretanja ubrzavaju habanje.

Ekstremni klimatski uslovi: toplota, hladnoća i vlažnost utiču na životni vek kaiša.

Nedostatak održavanja: neproveravanje zatezača, remenica i pumpe za vodu može skratiti vek zupčastog kaiša.

Ako niste sigurni kada je poslednji put zamenjen zupčasti kaiš, najbolje je da ga zamenite odmah nakon kupovine automobila. To je investicija koja vam može uštedeti mnogo problema.

Ključni savet: ne verujte mitovima ili onome što vam kaže komšija. Pratite uputstva proizvođača i obavljajte redovne kontrole. Pravovremena zamena može vam uštedeti ogroman trošak i sprečiti da ostanete bez prevoza u najgorem trenutku.

