Britanski advokat Nasir Hafezi postao je prava zvezda društvenih mreža zahvaljujući svojim savetima iz prava koje redovno deli sa pratiocima. Njegovi snimci na TikToku imaju milionske preglede, a jedan od njih posebno je privukao pažnju – otkrio je pitanje na koje saobraćajnoj policiji nikada ne bi trebalo da odgovorite direktno.

Video je za kratko vreme postao viralan, pregledan više od 1,3 miliona puta, a razlog je vrlo jasan – objašnjenje ovog advokata deluje logično, iako većina ljudi nikada do sada nije postupila „ispravno“.

Policajac prvo pipne auto kada vas zaustavi? Foto: RINA

Na snimku Hafezi upozorava vozače:

„Evo pitanja na koje nikada ne treba da odgovorite policiji, ni za milion godina, ukoliko ne znate za šta vas tačno sumnjiče. Kada vas policajac zaustavi i pita: ‘Znate li zašto sam vas zaustavio?’, nikada nemojte precizno odgovarati.“

Zašto je ovo trik pitanje?

Na prvi pogled, pitanje zvuči bezazleno i većina vozača instinktivno će da prizna najmanji prekršaj koji im pada na pamet. Međutim, upravo tu greše.

„Osim ako niste čitač misli, ne znate šta policajac u tom trenutku ima na umu. Pa zašto biste pogađali i davali priznanja, a nemate nikakve informacije?“, objašnjava Hafezi.

Foto: MUP Srbije

On naglašava da ovakva pitanja mogu da budu pravi pravni trik. Ako vozač sam ponudi objašnjenje, postoji opasnost da nenamerno prizna više prekršaja nego što je policajac uopšte primetio ili imao dokaz za.

„Zamislite da odgovorite: ‘Zato što sam prošao kroz crveno’, ili ‘Zato što sam prebrzo vozio’. Možda vas policajac uopšte nije zbog toga zaustavio, a vi ste upravo priznali dodatna dela“, dodaje advokat.

Kako pravilno odgovoriti policiji?

Najbolji savet Hafezija jeste da odgovor bude jednostavan, učtiv i bez samoprijavljivanja.

Foto: MUP Srbije

Umesto da pogađate, dovoljno je da kažete:

„Molim vas, recite mi.“

Na taj način, policajac će morati da navede tačan razlog zaustavljanja, a vi ćete biti u boljoj poziciji da razgovarate o konkretnom prekršaju – bez nepotrebnih priznanja koja vam mogu stvoriti dodatne probleme.

