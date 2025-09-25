da li ste znali?

Vozači u Srbiji koji su dobili kaznu za prolazak kroz crveno svetlo na semaforu mogu imati pravo na sporazum o priznanju prekršaja. Ovaj sporazum omogućava vozačima da umanje kaznu, pod uslovom da u prethodnih 24 meseca nisu više od jednom pravosnažno osuđeni za prekršaj u oblasti bezbednosti saobraćaja, za koji je zakonom predviđeno obavezno izricanje šest ili više kaznenih poena.

Ko nema pravo na sporazum?

Policija ne prihvata sporazum za vozače koji su se prethodno suočili s nasilničkom vožnjom, kao ni za maloletnike ili osobe koje su u trenutku prekršaja bile maloletne. Takođe, vozači koji su u poslednje četiri godine izazvali težu saobraćajnu nezgodu, u kojoj je ugrožen život ili imovina, ili su odbili da pruže pomoć povređenima, takođe ne mogu sklopiti sporazum.

Sporazum se sklapa između vozača i policije

Kako funkcioniše sporazum o priznanju prekršaja?

Ukoliko ste prekršili saobraćajna pravila (izuzev nasilničke vožnje), imate mogućnost da problem rešite u policijskoj stanici. Sporazum se sklapa s policijom, gde se potpisuje priznanje za prekršaj. Ovaj pristup smanjuje pritisak na sudove, štedi vreme i novac, a vozač dobija blažu kaznu.

Kada potpišete sporazum u policijskoj stanici, dopis se šalje nadležnom sudu, koji zatim donosi presudu na osnovu postignutog dogovora. Vama na kućnu adresu stiže obaveštenje o iznosu novčane kazne, koju treba platiti u roku od 15 dana.

Mnogi vozači nisu upoznati s ovom mogućnošću

Iako je institucija sporazuma o priznanju prekršaja uvedena još pre nekoliko godina kroz Zakon o prekršajima, mnogi vozači nisu upoznati s tom opcijom. Zbog toga, često privremeno ostaju bez vozačke dozvole, ne znajući da bi mogli izbeći ovu muku.

Kako sklopiti sporazum?

Sporazum se sklapa između vozača i policije Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Sporazum se sklapa između vozača i policije. Okrivljeni potpisuje priznanje za saobraćajni prekršaj, čime se izbegava nepotrebno gomilanje sudskih troškova i dugotrajni procesi. U zamenu, vozaču se često oprašta ili ublažava zabrana upravljanja vozilom.

Kada dobijete sudski poziv zbog saobraćajnog prekršaja, odmah ga ponesite u policijsku stanicu. Tamo će vam reći da li imate pravo na sporazum i koliko će iznositi kazna. Na primer, ako ste prošli kroz crveno svetlo, obično sleduje kazna od 20.000 do 40.000 dinara, uz šest kaznenih poena i tri meseca zabrane upravljanja. Međutim, putem sporazuma, mogli biste platiti samo 20.000 dinara i dobiti zabranu od samo 30 dana.

Kazne za prolazak kroz crveno svetlo

Za prolazak kroz crveno koje reguliše član 142 Zakona o bezbednosti saobraćaja predviđena je:

novčana kazna od 20.000 do 40.000 dinara

ili kazna zatvora u trajanju do 30 dana

6 kaznenih poena

mera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od najmanje tri meseca.

Saobraćaj u Beogradu Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Ako je vozač prolaskom kroz crveno ugrozio ostale učesnike u saobraćaju, kazna će biti veća:

od 40.000 do 60.000 dinara

ili kazna zatvora do 60 dana

6 kaznenih poena

zabrana upravljanja vozilom u trajanju od najmanje pet meseci. Kazne za prolazak kroz crveno svetlo uz ugrožavanje pešaka

Ako vozač prolaskom kroz crveno svetlo ugrozi pešaka na pešačkom prelazu, kazna može biti:

zatvor od najmanje 15 dana

ili novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara

14 kaznenih poena

mera zabrane upravljanja vozilom od najmanje 8 meseci.

Saobraćaj u Beogradu Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Ako prolazak kroz crveno dovede do saobraćajne nesreće:

kazna zatvora od najmanje 45 dana

ili novčana kazna od 120.000 do 150.000 dinara

16 kaznenih poena

mera zabrane upravljanja vozilom od najmanje 10 meseci. Kazne za nasilničku vožnju

Ako vozač prođe kroz crveno svetlo dva ili više puta tokom 10 minuta, smatra se nasilničkom vožnjom. Kazne su:

kazna zatvora od 30 do 60 dana

ili kazna društveno korisnog rada u trajanju od 240 do 360 sati

15 kaznenih poena

mera zabrane upravljanja od najmanje 9 meseci.

Ako vozač prođe kroz crveno svetlo dva ili više puta tokom 10 minuta, smatra se nasilničkom vožnjom Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Ako ovakav prekršaj izazove saobraćajnu nesreću:

kazna zatvora od 45 do 60 dana

kazna društveno korisnog rada u trajanju od 300 do 360 sati

17 kaznenih poena

mera zabrane upravljanja od najmanje 10 meseci. U kojim slučajevima su kazne blaže?

Kazne za prolazak kroz crveno svetlo mogu biti ublažene primenom Sporazuma o priznanju prekršaja, ali ovaj sporazum ne važi za:

nasilničku vožnju

ugrožavanje života pešaka.

Pravo na sporazum imaju vozači koji u prethodne dve godine nisu bili više od jednom pravosnažno osuđeni za prekršaj iz oblasti bezbednosti saobraćaja, za koji se oduzima šest ili više kaznenih poena.

