Slušaj vest

Iako pranje automobila deluje kao rutinski posao, nepažnja može vozače skupo koštati. Stručnjaci upozoravaju da voda u motornom prostoru, konektorima ili farovima može izazvati ozbiljne kvarove, a popravke neretko premašuju i stotinu evra. Zato je važno znati šta se sme, a šta nikako ne treba prati.

Dodatni razlog za oprez pri pranu automobila je što u Srbiji postoji veliki broj samouslužnih perionica u kojima vozači sami peru svoje automobile. Mnogi misle da je dovoljno samo pritisnuti odgovarajuće dugme, odnosno izabrati program, i jakim mlazom vode pod pritiskom ih oprati, a da nisu ni svesni da tako mogu da oštete svoj auto sa skupim posledicama.

Šta nikako ne prati

Milan Petrović, automehaničar iz Beograda je govorio o tome šta je važno da se zna pre nego što počnemo sa pranjem automobila, i na šta treba obratiti pažnju kako bi se izbegli skupi kvarovi.

- Najbitnije je da se ne pere motorni deo i unutrašnjost automobila vodom. Sve ostalo može da se pere, jer je to predviđeno za pranje. Međutim, treba izbegavati pranje delova kao što su farovi ili svetla, jer može doći do ulaska vode koja može oksidirati konektore - kaže on.

Ovaj automehaničar odgovorio je i na pitanje onih koji imaju dilemo da li je bolje prati automobil vodom pod pritiskom ili koristiti sunđer ili četka. Takođe, savet je da vozilo pre tehničkog pregled perete 2 do 3 dana ranije kako bi se vozilo potpuno osušilo i celokupna svetlosna signalizacija na vozilu radila.

- U suštini, ako je farba dobra, nema straha da će nešto otpasti, bez obzira na to da li se koristi pritisak ili četka. Međutim, vozači automobila sa platnenim krovom trebaju izbegavati četke - kaže Petrović.

Foto: Shutterstock

"Puška" na udaljenosti od 30 cm

Postupak pranja automobila, navodi se na sajtu Polovni automobili, treba započeti "pretpranjem", tačnije neophodno je isprskati automobil sa svih strana tako što će "puška" biti na udaljenosti 30 do 40 centimetara kako bi deterdžent omekšao prljavštinu.

Zatim se može prići bliže, na udaljenost od 10 centimetara, te da se ponovo pređe ceo automobil, ovo je "pravo" pranje.

- I "pretpranje" i pranje je najbolje početi od krova, pa u krug oko automobila usmeravajući mlaz levo-desno i radeći to odozgo na dole. Međutim, mnogi kažu da se beskontaktno pranje pravilno radi odozdo na gore. Na vama je da odlučite kako ćete da radite - napominju.

Ukoliko perionica nudi opciju voskiranja, a vi je želite, neophodno je pritisnuti taster vosak i ponovo preći čitav automobil držeći "pušku" na udaljenosti oko 30 centimetara od površine.

Na kraju je potrebno pritisnuti taster "ispiranje", te takođe držati pušku na udaljenosti oko 30 centimetara i pomerati mlaz od krova na dole.

- Veoma je važno da dobro isperete auto - zaključuje se.

Skupe popravke nakon pranja kola

Pranje automobila može delovati jednostavno, ali postoje važne stvari na koje vozači treba da obrate pažnju kako bi izbegli skupe kvarove.

- Najčešće se dešava da voda uđe u konektore i kablove nakon pranja motornog dela, što može dovesti do oksidacije i problema sa autom. Obično se kvarovi ne javljaju odmah, već kasnije - kaže on.

Prema njegovim rečima, popravka može biti skupa.

- Popravke kola mogu biti skupe jer je potrebno vreme da se locira problem. Minimalno, može vam trebati sto evra samo da se utvrdi gde je kvar, a zatim dolaze i troškovi same popravke - podvlači on za "Blic".

