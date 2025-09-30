da li ste znali

Zmajevi zubi su optička iluzija za bezbednost u saobraćaju

Da li ste ikada čuli za obeležja na putu koja primoravaju vozače da uspore? U Španiji, gde su već u upotrebi na nekoliko mesta, kažu da rade bolje nego mnoge druge mere koje služe za smanjenje brzine na putevima.

Decenijama su saobraćajni stručnjaci istraživali načine da smanje broj nesreća na putevima, poboljšaju bezbednost u saobraćaju i nateraju vozače da voze u skladu sa propisima.

specifična optička iluzija na putu u obliku tgrougla Foto: printscreen/youtube/ Driving Crawley

Kao dodatak već poznatim metodama kao što su radari, ležeći policajci, policijske patrole i drakonske novčane kazne, u Španiji takođe koriste genijalne oznake na putu, koje utiču na ljudsku perceciju samog puta. U pitanju su optičke iluzije i u saobraćaju nisu ništa novo, jer već postoje 3d obečležja pre pešačkih prelaza koji nateraju vozače da uspore.

Ipak, Španija je donela odluku da se koristi veoma specifična optička iluzija na putu, koju zovu "zmajevi zubi".

Beli trouglovi iscrtani su sa unutrašnje strane linija koje označavaju granicu saobraćajne trake. Zbog oblika podsećaju na zube, a kako pišu strani mediji, takva obeležja pojavila su se u mnogim španskim gradovima, uključujući Burgos i Madrid. Ta obeležja stavaraju osećaj da se put sužava, tako da vozači voze pažljivije.

Prvi izveštaji navode da se smanjio broj nesreća na mestima na kojima postoje ova obeležja i da zbog utiska da se put sužava vozači voze pažljviije i sporije.

(Kurir.rs/Telegraf)

