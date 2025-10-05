Slušaj vest

Ako se redovno rade mali, veliki je samo rutina, ali ako se preskače mali, onda veliki zna da bude poprilično skupa “drama”. Reč je o servisima automobila koji u principu zavise od vrste, starosti i pređene kilometraže četvorotočkaša, zbog čega su i rasponi cene ove majstorske usluge ogromni.

Mali servis, često se kaže, predstavlja „redovan pregled kod lekara“ - da u vozilu sve bude podmazano i čisto. Veliki servis, pak, je poput „operacije srca“ - menja se ceo mehanizam kako bi motor automobila nastavio bezbedno da radi još desetine hiljada kilometara.

Zbog toga, oba su važna, s tim što se mali servis radi češće, a veliki kada se već pređe veliki broj kilometara.

Mali – menjanje ulja i filtera

U praksi, kako objašnjavaju automehaničari, mali servis podrazumeva menjanje ulja u motoru, kao glavni deo posla, jer ulje gubi svojstva vremenom i kilometražom, potom menjanje filtera ulja kako motor ne bi “gutao” prljavštinu, te menjanje filtera vazduha.

Uz to, majstor obično odradi i kratku kontrolu nivoa rashladne tečnosti, stanja kočnica, guma... Ceo posao obavi se za sat-dva vremena.

- Mali servis, po definiciji, radi se na pređenih 10.000 kilometara, ali zapravo zavisi od fabrike proizvođača vozila, šta je propisala kao standard za mali servis, kao i od kvaliteta ulja koje se koristi u automobilu. Zbog toga, kod nekih ga treba uraditi na pređenih 10.000, kod nekih na 15.000, a za neke novije generacije automobila propisani standard je od 25.000 do čak 35.000 pređenih kilometara. Po meni, to ipak nije preporučljivo i u praksi se držim toga da mali servis treba raditi na pređenih 10.000 do 15.000 kilometara – objašnjava Aleksandar Simić iz valjevskog autoservisa “Buca”.

Mali servis treba raditi na pređenih 10.000 do 15.000 kilometara Foto: Shutterstock

Veliki – menjanje lanaca ili kaiša

Kada je reč o velikom servisu, on je daleko ozbiljniji zahvat s obzirom na to da se tiče sistema razvoda motora, koji sinhronizuje rad radilice i bregaste osovine. Po definiciji, obuhvata zamenu zupčastog kaiša ili lanaca, ako automobil koristi lanac, zamenu ležajeva preko kojih ide kaiš, pumpe za vodu, rashladne tečnosti i po potrebi klinastih kaiševa, koji pokreću alternator, servo pumpu i klimu.

- Što se tiče velikog servisa, generalno, to kada se radi ponovo zavisi od toga šta je po servisnoj tabli propisao proizvođač vozila, ali i od toga šta je konkretno potrebno zameniti, tako da je raspon kilometraže popriličan. Na primer, ako je u pitanu lanac, veliki servis se radi na 120.000, ali i na svih pređenih 250.000 kilometara, zavisno od habanja. Ako je zupčasti kaiš, to opet zavisi od proizvođača. Kod starijih vozila to se radi na 50.000 kilometara. „Granica“ se, međutim, pomera kod novih i modernih vozila i „raste“ od 80.000 do svih 180.000 pređenih kilometara – objašnjava Simić.

Vozači se pridržavaju tablica, jer su popravke poprilično skupe

Po njegovim rečima, praksa u radu pokazuje da se vozači sve više pridržavaju onoga što je proizvođač njihovog četvortočkaša propisao u servisnim tablicama.

– Vremenom se svest ljudi dosta poboljšala kada je reč o servisima i moram da kažem da vode računa o potrebi jednog i drugog servisa na osnovu pređene kilometraže. Jer, popravke nisu nimalo jeftine. U slučaju da se ne uradi mali servis na vreme, može doći do velikih oštećenja na motoru i onda su popravke skupe, a onda mora da se uradi i veliki servis što je još dodatni trošak do par hiljada evra – ukazuje sagovornik.

Na pitanje da li je, na primer, servis potreban uoči nekog dužeg putovanja, kao što je odlazak na letovanje, Simić odgovara da je u osnovi pređena kilometraža, a ne da li vas u određeno doba godine očekuje duža vožnja.

- Jer, ništa vam neće značiti nova promena ulja i filtera na pređenih, na primer, 1.500 kilomatara od poslednjeg urađenog malog servisa. Običaj da se mali servis uradi pre odlaska na letovanje ostao je iz vremena kada je bila znatno manja prelaznost kilometara. Pre su ljudi godišnje prelazili od 5.000 do 10.000 kilometara, dok se sada taj nivo vožnje tokom godine podigao na 25-30.000 kilometara – objašnjava Simić.

Foto: Shutterstock

Za pripremu svog vozila na put od više stotina kilometara do, na primer, neke morske obale, majstori preporučuju kontrolni pregled.

Razlike u cenama ogromne i zavise od više faktora

Kada je reč o cenama malog i velikog servisa, sagovornik navodi da su rasponi ogromni i da zbog toga „nema realnog poređenja“, jer cena i jedne i druge usluhe zavisi od vrste i proizvođača automobila, starosti vozila, pređenih kilometara...

- Zato je moguće govoriti samo o primerima, jer je razlika u ceni velikog servisa na „golfu 5“ i na „audiju Q7“ ili BMW-u M serije, gde se „čupa“ motor da bi se zamenio lanac, ogromna. Na „golfu“ će to da košta 350-400 evra, a na ovim drugim vozilima 1.200-1.500 evra. Tako variraju i cene malog servisa. Na primer, na „golfu 5“ će vas koštati od 10.000 do 14.000 dinara, dok na „ozbiljnijim“ automobilima to bude cena samo za jedan filter – pojašnjava Simić.

Da su te razlike drastične, pokazuju i cenovnici autoservisa koji su objavljeni na internetu.

Osnovni mali servis (ulje i filteri) tako za manji automobil, kao što je „fiat punto“, može da košta 11.000 dinara u manjim mestima, ali u većim gradovima ta usluga košta 16.000 dinara.

Veliki servis je daleko skuplji, a oglasi pokazuju da se za prosečan automobil srednje klase cena obično kreće između 50.000 i 60.000 dinara.

Međutim, ako je reč o skupljim modelima ili ako se koriste kvalitetniji delovi, cena može dostići 70.000 do 100.000 dinara. U ovlašćenim servisima za premium marke, sa originalnim delovima, veliki servis često košta i više stotina evra.