Snažno nevreme iz godine u godinu sve češće zatiče vozače nespremne. Najveći problem? Grad, koji može naneti ozbiljnu štetu automobilu – naročito ako ima panoramski krov ili je parkiran na nebezbednom mestu.

Cerade kao najbolja zaštita

Jedno od najefikasnijih rešenja jeste specijalna cerada protiv grada. Napravljena od debelog, otpornog materijala, cerada ublažava udarce i štiti karoseriju i stakla.

Može se kupiti u prodavnicama auto opreme, pa čak i na nekim benzinskim pumpama. Iako zahteva minimalnu investiciju, značajno smanjuje rizik od skupih popravki.

Ako nemate ceradu pri ruci, nemojte paničiti. Stručnjaci savetuju da se automobil može zaštititi i improvizovanim sredstvima:

- Pokrivači

- Peškiri

- Patosnice

- Karton

Bilo šta je bolje nego ništa, jer svaki sloj koji ublaži udarce grada može sprečiti lomljenje stakla i udubljenja na limu.

Pripremite auto za pljuskove Foto: Perov Stanislav / Alamy / Profimedia

Najsigurnija skrovišta tokom nevremena

Ako ste u vožnji kada počne grad, pokušajte da što pre potražite zaklon. Najbolje opcije su:

- Nadstrešnice benzinskih pumpi

- Samouslužne perionice

- Natkriveni parkinzi

- Javne garaže (čak i ako se plaćaju)

- Garaže tržnih centara

- Čak i kratkotrajno sklanjanje može sprečiti ozbiljnu štetu.

Najgora ideja: Parkirati ispod drveta

Mnogi vozači instinktivno parkiraju ispod krošnji, misleći da će im lišće i grane pružiti zaštitu. Međutim, to je izuzetno rizično.

Jake grane mogu pasti pod naletom vetra i kiše, uništiti vozilo i potencijalno ugroziti prolaznike. Zato se ova opcija preporučuje isključivo u stabilnim vremenskim uslovima – nikako tokom oluje.

Nikako ne parkirajte ispod drveta Foto: RINA

Zaključak: Priprema je ključ

Grad veličine jajeta nije retkost i može bukvalno uništiti limariju i stakla. Zato je važno da razmišljate unapred.

- Nabavite ceradu

- Zamislite potencijalna skloništa

- Ne ostavljajte automobil nezaštićen

- Brza reakcija i dobra priprema mogu sačuvati vaše vozilo – i vaš budžet.

(Kurir.rs)

